Nuestra Belleza Puerto Rico busca a sus nuevas reinas para el 2026

La organización Nuestra Belleza Puerto Rico (NBPR) celebra su décimo aniversario abriendo las inscripciones en búsqueda de sus nuevas reinas para su nueva edición 2026.

El certamen seleccionará a las representantes oficiales que competirán en Miss Grand International, Miss International, Miss Supranational y Miss Cosmo.

Este año fueron coronadas: Miss Cosmo Puerto Rico 2025, Ana Paola Figueroa; Miss Supranational Puerto Rico 2025- Leedanis Ortíz Martínez; Miss International Puerto Rico 2025, Zamira Lee Allende y Miss Grand International, Sarahi Figueroa.

“Este año conmemoramos una década de historia, crecimiento y liderazgo femenino. Invitamos a todas las jóvenes que sueñan con evolucionar, aprender y representar a Puerto Rico a ser parte de esta celebración,” expresó el presidente de NBPR, Miguel Deliz a través de un comunicado.

Como parte de la experiencia, las candidatas recibirán formación en actuación, pasarela, comunicación, maquillaje, salud emocional, liderazgo y marca personal, bajo la guía de expertos y mentores reconocidos en la industria.

Cabe destacar que NBPR ha adoptado las reglas de inclusión de las franquicias internacionales, por lo que no se requiere estatura mínima y se extiende la edad máxima de participación a 35 años.