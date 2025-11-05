Opinión
5 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuestra Belleza Puerto Rico busca a sus nuevas reinas para el 2026

La organización celebra su décimo aniversario como parte de la industria de la belleza puertorriqueña

5 de noviembre de 2025 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las 17 candidatas de Nuestra Belleza Puerto Rico 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La organización Nuestra Belleza Puerto Rico (NBPR) celebra su décimo aniversario abriendo las inscripciones en búsqueda de sus nuevas reinas para su nueva edición 2026.

El certamen seleccionará a las representantes oficiales que competirán en Miss Grand International, Miss International, Miss Supranational y Miss Cosmo.

Este año fueron coronadas: Miss Cosmo Puerto Rico 2025, Ana Paola Figueroa; Miss Supranational Puerto Rico 2025- Leedanis Ortíz Martínez; Miss International Puerto Rico 2025, Zamira Lee Allende y Miss Grand International, Sarahi Figueroa.

“Este año conmemoramos una década de historia, crecimiento y liderazgo femenino. Invitamos a todas las jóvenes que sueñan con evolucionar, aprender y representar a Puerto Rico a ser parte de esta celebración,” expresó el presidente de NBPR, Miguel Deliz a través de un comunicado.

Como parte de la experiencia, las candidatas recibirán formación en actuación, pasarela, comunicación, maquillaje, salud emocional, liderazgo y marca personal, bajo la guía de expertos y mentores reconocidos en la industria.

Cabe destacar que NBPR ha adoptado las reglas de inclusión de las franquicias internacionales, por lo que no se requiere estatura mínima y se extiende la edad máxima de participación a 35 años.

Para más información e inscripciones puedes acceder al siguiente enlace: https://www.nuestrabellezapr.com/inscripciones

