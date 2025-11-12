Opinión
12 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aspirantes a Miss Universe 2025 revelan quebrantos de salud en Tailandia: “Hay que tener cuidado con lo que comemos”

Algunas beldades han sufrido intoxicación alimentaria en plena contienda universal

12 de noviembre de 2025 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las delegadas del certamen Miss Universe 2025 descubrieron el vibrante arte de Simon Cabaret y Carnival Magic, dos de las formas de entretenimiento más emblemáticas de Phuket, Tailandia. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Diversas aspirantes de Miss Universe 2025, quienes viven la experiencia del certamen internacional desde Tailanda, también atraviesan problemas de salud, según informaron Miss Honduras, Miss Panamá, Miss Uruguay, Miss Estonia y Miss Guyana en sus respectivas redes sociales.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información que ha trascendido, pudiera tratarse de intoxicación alimentaria. De hecho, algunas de ellas han necesitado la intervención de profesionales de la salud, y ha impedido que otra asistan a ciertas actividades.

Así lo dejó saber Miss Panamá, Mirna A. Caballini Bouche, quien en una historia de Instagran publicó una carta a todos sus seguidores. “Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor”, reza parte de su mensaje, en el que especificó que la organización internacional ha sido atenta y responsable.

“Me recomendó mantener reposo para asegurar una recuperación completa, por lo que hoy tampoco formaré parte de las actividades oficiales. Quiero dejar muy claro que todo está bajo control y que he recibido una acompañamiento impecable”, agregó Caballini Bouche.

Del mismo modo lo dejó saber Miss Honduras, Alejandra Fuentes: “Me encuentro fuera de actividades ya que estoy mal de salud. Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia”.

Mensaje publicado por Miss Honduras.
Mensaje publicado por Miss Honduras. (Instagram)

Mientras que Miss Estonia, Brigitta Schaback, publicó una foto en la que muestra un termómetro y el siguiente mensaje: “A mitad del certamen de Miss Universe con una intoxicación alimentaria”.

Mensaje de Miss Estonia
Mensaje de Miss Estonia (Instagram)

Miss Uruguay, Valeria Baladan, compartió una foto con el siguiente mensaje: ”Hay que tener cuidado con lo que comemos, en países tan diferentes al nuestro".

Mensaje de Miss Uruguay
Mensaje de Miss Uruguay (Instagram)

La final del certamen internacional se llevará a cabo el 21 de noviembre, pero por la diferencia de hora en Puerto Rico se disfrutará el jueves, 20 de noviembre.

Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.Tiene 25 años . Es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Miss Dorado en la competencia preliminar en traje de baño.
1 / 11 | Del sueño a la corona de Miss Universe 2025: el paso de Zashely Alicea por el certamen . Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez
