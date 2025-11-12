Aspirantes a Miss Universe 2025 revelan quebrantos de salud en Tailandia: “Hay que tener cuidado con lo que comemos”

Diversas aspirantes de Miss Universe 2025, quienes viven la experiencia del certamen internacional desde Tailanda, también atraviesan problemas de salud, según informaron Miss Honduras, Miss Panamá, Miss Uruguay, Miss Estonia y Miss Guyana en sus respectivas redes sociales.

De acuerdo con la información que ha trascendido, pudiera tratarse de intoxicación alimentaria. De hecho, algunas de ellas han necesitado la intervención de profesionales de la salud, y ha impedido que otra asistan a ciertas actividades.

Así lo dejó saber Miss Panamá, Mirna A. Caballini Bouche, quien en una historia de Instagran publicó una carta a todos sus seguidores. “Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor”, reza parte de su mensaje, en el que especificó que la organización internacional ha sido atenta y responsable.

“Me recomendó mantener reposo para asegurar una recuperación completa, por lo que hoy tampoco formaré parte de las actividades oficiales. Quiero dejar muy claro que todo está bajo control y que he recibido una acompañamiento impecable”, agregó Caballini Bouche.

Del mismo modo lo dejó saber Miss Honduras, Alejandra Fuentes: “Me encuentro fuera de actividades ya que estoy mal de salud. Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia”.

Mientras que Miss Estonia, Brigitta Schaback, publicó una foto en la que muestra un termómetro y el siguiente mensaje: “A mitad del certamen de Miss Universe con una intoxicación alimentaria”.

Miss Uruguay, Valeria Baladan, compartió una foto con el siguiente mensaje: ”Hay que tener cuidado con lo que comemos, en países tan diferentes al nuestro".

La final del certamen internacional se llevará a cabo el 21 de noviembre, pero por la diferencia de hora en Puerto Rico se disfrutará el jueves, 20 de noviembre.