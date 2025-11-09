Boricuas sorprenden a Miss Universe Puerto Rico 2025 en Tailandia al ritmo de “Preciosa”

Muy bien dicen que en cualquier esquina del mundo puedes encontrarte a un boricua, y esto fue exactamente lo que le sucedió a Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, mientras se encontraba en un evento en Phuket, Tailandia, donde fue sorprendida con un cálido saludo por un grupo de compatriotas que le cantaron “Preciosa”, versión interpretada por Marc Anthony.

El video, que se hizo viral en las redes sociales, fue publicado por la cantante y creadora de contenido Maricelis González, conocida en Instagram como “Mochi Viajes”. “Estamos ready para recibir a Miss Universe Puerto Rico. Esto es una sorpresa, ella no lo sabe, Dios mío”, se le escuchó decir.

“¡Puerto Rico!”, se le escucha gritar a la boricua antes de entonar el popular tema.

“Gracias, gracias. Disfruten”, respondió la reina de belleza, quien se emocionó y también cantó mientras caminaba por el muelle rumbo a zarpar hacia Yona Beach Club, aunque antes se detuvo para tomarse una foto con la influencer.

“¡Qué increíble experiencia! Desde que llegué a Tailandia esperábamos ansiosamente poder encontrarnos con la nuestra. En un momento dado coincidimos en el aeropuerto con muchas candidatas, pero Miss Puerto Rico ya había tomado otro vuelo. Fue bonito ver a cada una, en especial a todas las latinas; sin embargo, no perdíamos la fe de ver a la nuestra. Queríamos darle ese calor, ese apoyo que solo los puertorriqueños desbordamos por los nuestros. Al otro lado del mundo, en otro continente, a un grupo de 16 boricuas se nos cumplió el deseo de ver a la nuestra. Cantarle fue lo más cerquita de llevarla y hacerla sentir en casa, en PR”, escribió González al compartir con sus seguidores la experiencia.

La final del certamen internacional se llevará a cabo el 21 de noviembre, pero por la diferencia de hora en Puerto Rico se observará el jueves, 20 de noviembre donde la beldad boricua buscará la anhelada sexta corona universal para la isla.