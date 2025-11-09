Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
85°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Boricuas sorprenden a Miss Universe Puerto Rico 2025 en Tailandia al ritmo de “Preciosa”

Zashely Alicea recibió el cálido saludo mientras se dirigía a uno de los eventos del certamen de belleza internacional

9 de noviembre de 2025 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Alicea en Miss Universe. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Muy bien dicen que en cualquier esquina del mundo puedes encontrarte a un boricua, y esto fue exactamente lo que le sucedió a Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, mientras se encontraba en un evento en Phuket, Tailandia, donde fue sorprendida con un cálido saludo por un grupo de compatriotas que le cantaron “Preciosa”, versión interpretada por Marc Anthony.

RELACIONADAS

El video, que se hizo viral en las redes sociales, fue publicado por la cantante y creadora de contenido Maricelis González, conocida en Instagram como “Mochi Viajes”. “Estamos ready para recibir a Miss Universe Puerto Rico. Esto es una sorpresa, ella no lo sabe, Dios mío”, se le escuchó decir.

“¡Puerto Rico!”, se le escucha gritar a la boricua antes de entonar el popular tema.

“Gracias, gracias. Disfruten”, respondió la reina de belleza, quien se emocionó y también cantó mientras caminaba por el muelle rumbo a zarpar hacia Yona Beach Club, aunque antes se detuvo para tomarse una foto con la influencer.

“¡Qué increíble experiencia! Desde que llegué a Tailandia esperábamos ansiosamente poder encontrarnos con la nuestra. En un momento dado coincidimos en el aeropuerto con muchas candidatas, pero Miss Puerto Rico ya había tomado otro vuelo. Fue bonito ver a cada una, en especial a todas las latinas; sin embargo, no perdíamos la fe de ver a la nuestra. Queríamos darle ese calor, ese apoyo que solo los puertorriqueños desbordamos por los nuestros. Al otro lado del mundo, en otro continente, a un grupo de 16 boricuas se nos cumplió el deseo de ver a la nuestra. Cantarle fue lo más cerquita de llevarla y hacerla sentir en casa, en PR”, escribió González al compartir con sus seguidores la experiencia.

La final del certamen internacional se llevará a cabo el 21 de noviembre, pero por la diferencia de hora en Puerto Rico se observará el jueves, 20 de noviembre donde la beldad boricua buscará la anhelada sexta corona universal para la isla.

Puerto Rico.Moldovia.Costa de Marfil.
1 / 122 | Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? . Puerto Rico. - Miss Universe
Tags
Miss Universe Puerto RicoMiss UniverseZashely Alicea RiveraTailandiaMarc Anthony
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 9 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: