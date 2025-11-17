¿A qué hora y dónde ver Miss Universe 2025 desde Puerto Rico?
La preliminar y la gran final serán transmitidas por Wapa TV
17 de noviembre de 2025 - 11:41 AM
17 de noviembre de 2025 - 11:41 AM
La competencia preliminar y la gran final de Miss Universe 2025 se celebrarán esta semana desde Bangkok, Tailandia, y en Puerto Rico podrán verse a través de Wapa TV en horarios especiales debido a la diferencia de tiempo con el país sede.
Este miércoles, 19 de noviembre, a las 8:00 a.m., Wapa TV transmitirá en directo la competencia preliminar, en la que Zashely Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025, subirá al escenario en busca de asegurar su pase a la noche final.
La preliminar se celebra en el Queen Sirikit National Convention Center, en Bangkok, Tailandia, donde debido a la diferencia horaria, las competencias ocurren en la noche del 19 de noviembre, alrededor de las 8:00 p.m. hora local.
También ese día, a las 2:00 a.m. hora de Puerto Rico, ocurre el desfile de traje típico, donde la boricua irá en representación del zumbador.
La etapa decisiva llegará el jueves, 20 de noviembre, con la gran final del certamen, bajo el lema “The Power of Love”. En Puerto Rico, la transmisión comenzará a las 9:00 p.m. por Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.
Quienes quieran apoyar a Alicea Rivera todavía están a tiempo para votar por la candidata. El voto popular tendrá peso este año en la competencia, ya que la organización del certamen de belleza confirmó que la categoría“People’s Choice” sumará un 10% a la puntuación que definirá las candidatas que entrarán al Top 30.
La votación de “People’s Choice” estará abierta hasta miércoles el19 de noviembre en la aplicación oficial de Miss Universe.
Más de Zashely Alicea Rivera:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: