17 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
¿A qué hora y dónde ver Miss Universe 2025 desde Puerto Rico?

La preliminar y la gran final serán transmitidas por Wapa TV

17 de noviembre de 2025 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desfile de la cena de gala, celebrado el sábado. En la foto, Miss Estonia Brigitta Schaback y Miss Puerto Rico Zashely Alicea Rivera. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La competencia preliminar y la gran final de Miss Universe 2025 se celebrarán esta semana desde Bangkok, Tailandia, y en Puerto Rico podrán verse a través de Wapa TV en horarios especiales debido a la diferencia de tiempo con el país sede.

Este miércoles, 19 de noviembre, a las 8:00 a.m., Wapa TV transmitirá en directo la competencia preliminar, en la que Zashely Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025, subirá al escenario en busca de asegurar su pase a la noche final.

La preliminar se celebra en el Queen Sirikit National Convention Center, en Bangkok, Tailandia, donde debido a la diferencia horaria, las competencias ocurren en la noche del 19 de noviembre, alrededor de las 8:00 p.m. hora local.

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. Miss Paraguay, Miss Perú y Miss Filipinas. Miss Chile, Miss Croacia y Miss República Checa.
1 / 35 | Miss Universe 2025: así lucieron las candidatas en su entrevista con el jurado . Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. - Suministrada

También ese día, a las 2:00 a.m. hora de Puerto Rico, ocurre el desfile de traje típico, donde la boricua irá en representación del zumbador.

La etapa decisiva llegará el jueves, 20 de noviembre, con la gran final del certamen, bajo el lema “The Power of Love”. En Puerto Rico, la transmisión comenzará a las 9:00 p.m. por Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.La competencia internacional de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre desde Tailandia.
1 / 16 | Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea . Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. - Suministrada/Jean Nieves

Quienes quieran apoyar a Alicea Rivera todavía están a tiempo para votar por la candidata. El voto popular tendrá peso este año en la competencia, ya que la organización del certamen de belleza confirmó que la categoría“People’s Choice” sumará un 10% a la puntuación que definirá las candidatas que entrarán al Top 30.

La votación de “People’s Choice” estará abierta hasta miércoles el19 de noviembre en la aplicación oficial de Miss Universe.

