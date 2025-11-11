Ballet de Don Quijote llega al Centro de Bella Artes de Santurce

Mauro Ballet sube al escenario del Centro de Bellas Artes de Santurce con su propuesta del icónico ballet Don Quijote como parte de la temporada de Danza 2025/2026 del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Las funciones para el público general se llevarán a cabo el sábado, 15 y el domingo, 16 de noviembre, y la función de estudiante el viernes, 14 de noviembre.

La compañía de ballet clásico, a través Don Quijote, busca cautivar a todos los puertorriqueños con una fusión del ballet clásico con elementos del teatro, creando una versión de esta famosa obra literaria que sea del disfrute de todas las personas que buscan una experiencia enriquecedora en las artes.

“Para esta nueva producción de Don Quijote, nuestro objetivo ha sido trascender el formato tradicional. Hemos creado una fusión vibrante, donde la majestuosidad del ballet clásico se entrelaza con la fuerza narrativa del teatro. Es una apuesta artística que captura la esencia de la novela y el reconocido ballet a nivel global: un torbellino de amor, pasión y aventura, destacando con orgullo la riqueza de la cultura española”, comentó a través de declaraciones escritas Marena Pérez, directora artística y fundadora de la compañía Mauro Ballet.

El ballet Don Quijote está ambientado en España en la región de La Mancha. Se centra en la pícara historia de amor entre Kitri, la hija del posadero, y Basilio, un joven barbero. Su amor es obstaculizado por el padre de Kitri, quien insiste en casarla con un noble rico llamado Gamacho. En medio del caos y la celebración popular, el famoso hidalgo Don Quijote y su escudero, Sancho Panza, irrumpen en la escena, convirtiéndose en catalizadores de una hilarante huida. A través de una coreografía que irradia virtuosismo y drama, el ballet celebra la pasión, la aventura y el espectacular triunfo del amor verdadero.

La producción escénica contará con más de 35 bailarines junto a los personajes y bailarines principales de Mauro Ballet. Bajo la música de Ludwig Minkus y basado en la coreografía original de Marius Petipa, el rol de Kitri será protagonizado por Betina Ojeda y Yenessis Marzán, y el barbero Basilio, será Luis Víctor Santana. Por otro lado, Estevalier Olivieri será el personaje de Espada, junto a María Gabriela Pérez como Mercedes. Los personajes de Don Quijote y Sancho Panza serán interpretados por los actores Julio Ramos y Marcos Carlos Cintrón.