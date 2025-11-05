Disponible por primera vez el “boleto abonado” para el Festival Internacional de Teatro

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de acceso exclusivo a la programación completa del 55 Festival Internacional de Teatro 2025, presentado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), a través del concepto de “boleto abonado”.

La empresa puertorriqueña TicketCel, una nueva plataforma local dedicada a la gestión de boletos para actividades culturales y eventos privados en Puerto Rico, presenta por primera vez este ofrecimiento.

Con el nuevo “boleto abonado”, los amantes del teatro podrán disfrutar de producciones de alto nivel como “Radojka”, “Nerium Park”, “El Pequeño Poni”, “Estampida Humana” y “Manteca”, en una sola modalidad de acceso continuo.

“TicketCel nace del deseo de ofrecer una alternativa moderna, segura y local que conecte al público con nuestras expresiones artísticas y culturales. El ‘Boleto Abonado’ representa esa visión: facilitar el acceso, promover la asistencia y fortalecer nuestra industria cultural”, expresó Juan Cruz, fundador de TicketCel.

El 55º Festival Internacional de Teatro 2025 promete una experiencia única que celebra la creatividad, la diversidad y el talento escénico tanto local como internacional.