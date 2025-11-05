Opinión
5 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disponible por primera vez el “boleto abonado” para el Festival Internacional de Teatro

Los amantes del teatro podrán disfrutar de múltiples obras en la modalidad de acceso continuo

5 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La obra Manteca se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de acceso exclusivo a la programación completa del 55 Festival Internacional de Teatro 2025, presentado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), a través del concepto de “boleto abonado”.

RELACIONADAS

La empresa puertorriqueña TicketCel, una nueva plataforma local dedicada a la gestión de boletos para actividades culturales y eventos privados en Puerto Rico, presenta por primera vez este ofrecimiento.

Con el nuevo “boleto abonado”, los amantes del teatro podrán disfrutar de producciones de alto nivel como “Radojka”, “Nerium Park”, “El Pequeño Poni”, “Estampida Humana” y “Manteca”, en una sola modalidad de acceso continuo.

“TicketCel nace del deseo de ofrecer una alternativa moderna, segura y local que conecte al público con nuestras expresiones artísticas y culturales. El ‘Boleto Abonado’ representa esa visión: facilitar el acceso, promover la asistencia y fortalecer nuestra industria cultural”, expresó Juan Cruz, fundador de TicketCel.

El 55º Festival Internacional de Teatro 2025 promete una experiencia única que celebra la creatividad, la diversidad y el talento escénico tanto local como internacional.

Los boletos —incluyendo el nuevo “boleto abonado”— están disponibles a través de TicketCel.com.

Teatro
