Marian Pabón y Tita Guerrero vuelven juntas al teatro en el 2026
Se abren nuevas funciones para la comedia “Dos locas de remate” en el Centro de Bellas Artes en Santurce
23 de octubre de 2025 - 3:52 PM
23 de octubre de 2025 - 3:52 PM
Tras la acogida de la comedia “Dos locas de remate”, la dupla de actrices compuesta por Marian Pabón y Tita Guerrero, regresa al Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce con dos nuevas funciones.
La comedia subirá a escena los días 17 y 18 de enero de 2026 en la Sala de Drama René Marqués del CBA.
La obra, escrita por el dramaturgo Ramón Paso y adaptada para Puerto Rico por Ricardo André Lugo, narra el reencuentro forzado de dos hermanas completamente opuestas tras años de distanciamiento. En medio de tensiones, secretos y un humor ácido que ha hecho reír al público de principio a fin, las hermanas descubrirán que los lazos familiares, aunque conflictivos, son imposibles de romper.
La pieza es producida por Julián Gilormini y su compañía Nueva Escena PR. La producción también presentó la pieza “TOC TOC”. La dirección es de Edgardo Soto, la escenografía e iluminación de Miguel Rosa López, el diseño de maquillaje y peluquería de Ricardo Diadoné, el vestuario a cargo de Kevin Ríos y la utilería fue Génesis Ramírez.
“El respaldo del público superó todas nuestras expectativas. Ver la reacción, las risas y la emoción de la audiencia nos confirma que Dos Locas de Remate logró conectar profundamente con la gente. Por eso, decidimos regresar con nuevas funciones para quienes no pudieron verla o quieren repetir la experiencia”, expresó Gilormini, productor de la obra.
Las boletos están disponibles en Ticketera.com.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: