Marian Pabón y Tita Guerrero vuelven juntas al teatro en el 2026

Tras la acogida de la comedia “Dos locas de remate”, la dupla de actrices compuesta por Marian Pabón y Tita Guerrero, regresa al Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce con dos nuevas funciones.

La comedia subirá a escena los días 17 y 18 de enero de 2026 en la Sala de Drama René Marqués del CBA.

La obra, escrita por el dramaturgo Ramón Paso y adaptada para Puerto Rico por Ricardo André Lugo, narra el reencuentro forzado de dos hermanas completamente opuestas tras años de distanciamiento. En medio de tensiones, secretos y un humor ácido que ha hecho reír al público de principio a fin, las hermanas descubrirán que los lazos familiares, aunque conflictivos, son imposibles de romper.

La pieza es producida por Julián Gilormini y su compañía Nueva Escena PR. La producción también presentó la pieza “TOC TOC”. La dirección es de Edgardo Soto, la escenografía e iluminación de Miguel Rosa López, el diseño de maquillaje y peluquería de Ricardo Diadoné, el vestuario a cargo de Kevin Ríos y la utilería fue Génesis Ramírez.

“El respaldo del público superó todas nuestras expectativas. Ver la reacción, las risas y la emoción de la audiencia nos confirma que Dos Locas de Remate logró conectar profundamente con la gente. Por eso, decidimos regresar con nuevas funciones para quienes no pudieron verla o quieren repetir la experiencia”, expresó Gilormini, productor de la obra.