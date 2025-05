¿Cómo ha sido este reencuentro profesional?, preguntó este rotativo.

“Nosotras hemos trabajado on and off… hace 19 años hicimos un show en Punto Fijo ‘Sin risas no hay paraíso’, comenzó recordando Guerrero sobre aquella pieza inspirada en la telenovela colombiana "Sin tetas no hay paraíso”. “Cuando Julián me llamó y me dijo que era con Marian, yo no había ni leído el libreto y le dije que sí, porque me siento tan cómoda y cuidada con ella”, agregó emocionada sobre la oportunidad de trabajar junto a Pabón bajo la producción de Julián Gilormini y bajo la dirección de Edgardo Soto.