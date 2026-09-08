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Lupillo Rivera revela tiene un nuevo amor a días de su ruptura con Taina Pimentel

El cantante mexicano explicó que inicialmente no pudo buscarla como hubiera querido porque se encontraba comprometido

8 de septiembre de 2026 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lupillo Rivera: Cantante de música regional mexicana. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A pocos días de anunciar el fin de su compromiso con la modelo dominicana Taina Pimentel, el cantante mexicano Lupillo Rivera reveló que nuevamente está enamorado.

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Durante un episodio inédito del programa “Top Chef VIP”, el artista habló sobre el encuentro con una mujer a la que describió como una “hermosa dama” y explicó que inicialmente no pudo buscarla como hubiera querido porque se encontraba comprometido y, además, estaba participando en el programa.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
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“No pude buscarla como yo quise buscarla por estar en este show, no podía ir a conquistarla como se debe de hacer, por una parte estaba comprometido y por otra parte estaba acá en este show”, relató.

Las declaraciones fueron compartidas en el programa “En Casa con Telemundo”, donde adelantaron parte de lo ocurrido durante la participación de Rivera en el reality.

Rivera señaló que, tras finalizar su compromiso, ambos comenzaron a comunicarse a través de las redes sociales. Primero intercambiaron mensajes y posteriormente comenzaron a hablar mediante llamadas y videollamadas.

“Se acabó mi compromiso. Decidimos mandarnos mensajes por redes sociales, a este momento empezamos a hablar por textos, por cámara, por llamadas”, explicó.

Las declaraciones se producen poco después de que Taina Pimentel hiciera público el fin de su relación con el cantante mexicano. La modelo dominicana había anunciado la ruptura el pasado 22 de agosto, describiendo el proceso como una situación difícil y un proceso lleno de emociones.

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Lupillo Rivera
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