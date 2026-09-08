Cómo hacer la foto de los años 80 en Instagram con IA: aquí el paso a paso
La tendencia rememora viejas épocas con sus respectivos looks; de qué manera generar la postal
8 de septiembre de 2026 - 12:02 PM
8 de septiembre de 2026 - 12:02 PM
La tendencia de recrear imágenes de los años 80 es furor en Instagram. De un momento al otro, los usuarios acuden a la inteligencia artificial para rememorar viejos tiempos y publican el resultado en sus historias temporales. Con los looks y la vestimenta de la época, se puede modificar una imagen desde cero y así darle un estilo retro.
El fenómeno ganó una popularidad inusitada en las plataformas digitales. Es que con un simple paso, una imagen puede transformarse en otra completamente diferente, modificándose la apariencia de la persona: los peinados son más voluminosos y las prendas cobran más vida con colores estridentes.
Como en toda tendencia, se deben seguir una serie de pasos que concluirán con el resultado deseado.
Elegir una foto de preferencia para que pueda ser editada. Lo aconsejable es que sea una selfie, con un fondo nítido. Cuanto más se adapte a estos parámetros, mejor serán los resultados con la manipulación de la IA.
Ingresa a ChatGPT u otra inteligencia de preferencia para que la imagen sea retocada. Indica que quieres recrear a la persona durante la década de 80, con elementos característicos de la época.
A la instrucción general del cambio de estética, se le pueden sumar otros detalles que contribuirán al resultado final: ropa con hombreras, colores llamativos, maquillaje colorido, luces de neón y otros ítems que rememoren aquella época.
Una vez sugerido el prompt, la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos sugeridos, que datan de la estética de los años 80.
La parte final del proceso es publicar la imagen en las redes sociales. Aunque el trend comenzó y se hizo viral en Instagram, otras plataformas digitales también participan de la iniciativa.
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