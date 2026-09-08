Cómo hacer la foto de los años 80 en Instagram con IA: aquí el paso a paso

La tendencia de recrear imágenes de los años 80 es furor en Instagram. De un momento al otro, los usuarios acuden a la inteligencia artificial para rememorar viejos tiempos y publican el resultado en sus historias temporales. Con los looks y la vestimenta de la época, se puede modificar una imagen desde cero y así darle un estilo retro.

El fenómeno ganó una popularidad inusitada en las plataformas digitales. Es que con un simple paso, una imagen puede transformarse en otra completamente diferente, modificándose la apariencia de la persona: los peinados son más voluminosos y las prendas cobran más vida con colores estridentes.

Como en toda tendencia, se deben seguir una serie de pasos que concluirán con el resultado deseado.

Storie publicado por la ex Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea, sobre la tendencia de los 80's. (Captura/Instagram)

El paso a paso para hacer la foto de los 80

Seleccionar la imagen

Elegir una foto de preferencia para que pueda ser editada. Lo aconsejable es que sea una selfie, con un fondo nítido. Cuanto más se adapte a estos parámetros, mejor serán los resultados con la manipulación de la IA.

Elegí la IA de preferencia y utiliza el siguiente prompt

Ingresa a ChatGPT u otra inteligencia de preferencia para que la imagen sea retocada. Indica que quieres recrear a la persona durante la década de 80, con elementos característicos de la época.

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Describir el estilo

A la instrucción general del cambio de estética, se le pueden sumar otros detalles que contribuirán al resultado final: ropa con hombreras, colores llamativos, maquillaje colorido, luces de neón y otros ítems que rememoren aquella época.

Generar la imagen

Una vez sugerido el prompt, la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos sugeridos, que datan de la estética de los años 80.

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