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Actor Bruce Campbell revela que le quedan cinco años de vida tras diagnóstico de cáncer incurable

“He decidido firmemente vivir con él, no morir a causa de él”, señaló

8 de septiembre de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actor Bruce Campbell. (Suministrada)
El Universal de México
Por El Universal de México
Diario mexicano

Bruce Campbell reveló que nada contra corriente; y es que, luego de ser diagnosticado con cáncer, los médicos le dieron un pronóstico de aproximadamente cinco años de vida.

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Durante su participación en el programa “The Adam Carolla Show”, el actor de “Evil Dead” habló sobre su estado de salud, aunque no dio mayores detalles respecto a su enfermedad.

“Con el tipo de cáncer que tengo, del que no quiero hablar, la situación actual es de cinco años”, dijo Campbell.

Sin embargo, y pese al desalentador escenario, el actor dejó claro que no permitirá que esta situación determine cómo es que vivirá el resto de sus días, ni siquiera será la protagonista de su vida.

“He decidido firmemente vivir con él, no morir a causa de él”, señaló. Uno no muere de cáncer, muere por lo que el cáncer le hace. Hace cosas raras, y luego hay que afrontarlas y seguir adelante”, afirmó.

Campbell también explicó que está consciente de su padecimiento y sabe lo que sucede en su organismo por la información que recibe de sus doctores, pero no porque pase horas sumergido en la red, ya que hacerlo podría convertirse fácilmente en un laberinto.

“Puedes participar en grupos de discusión con 10 mil hombres que tienen exactamente lo mismo que tú. Yo no me acercaría a eso ni con un palo de diez metros”, comentó.

De lo que sí esta convencido es de continuar con sus proyectas y mantenerse activo profesionalmente hasta que su cuerpo lo permita, es por ello que actualmente promociona “Ernie & Emma”, cinta que protagoniza.

Fue en marzo pasado, cuando Campbell dio a conocer, a través de sus redes sociales, que había sido diagnosticado con cáncer y que reduciría sus apariciones públicas para concentrarse en su tratamiento y mejorar, aunque afirmó que no era curable.

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ActoresCáncer
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