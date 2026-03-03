Opinión
Bruce Campbell, protagonista de la saga “Evil Dead”, revela diagnóstico de cáncer

El actor explicó que hará una pausa laboral para enfocarse en su recuperación

3 de marzo de 2026 - 12:14 PM

Actor Bruce Campbell. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bruce Campbell, ícono del cine de terror, hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre el difícil momento de salud que atraviesa.

A través de un extenso mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor de 67 años reveló que fue diagnosticado con cáncer, y aunque no dio detalles sobre su enfermedad, explicó que los médicos lo han catalogado como “tratable pero no curable”.

Fiel a su ácido humor, Campbell llamó irónicamente a este momento de su vida como “una oportunidad”, una que lo mantiene en shock: “Cuando alguien tiene un problema de salud, suele referirse a ello como una “‘oportunidad’, estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es “tratable”, no “curable”. Pido disculpas si esto es impactante; para mí también lo fue”, escribió.

El protagonista de la saga “Evil Dead”, explicó que si decidió hacer público su estado de salud fue por cuestiones laborales, y es que, no solo se alejará del público, sino que canceló todos sus compromisos para enfocarse en su recuperación.

“Publico esto porque algunas cosas tendrán que cambiar: apariciones y convenciones, y el trabajo deberán quedar en segundo plano frente al tratamiento”, agregó

A pesar de la delicada situación, Campbell se dijo convencido de que regresará pronto para retomar su vida y su carrera justo en el punto donde las dejó.

“No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato”.

La noticia ha generado una respuesta inmediata entre sus fans, quienes se volcaron en mensajes de apoyo y solidaridad: “Te mandamos todo el amor del mundo. Tienes los mejores fans porque tú eres el mejor”, “El cáncer no tiene ninguna oportunidad”, “Muéstrale al cáncer quien manda. Salve al Rey”, “Te amamos”, “Tú puedes, Bruce”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Campbell es conocido mundialmente por su papel de Ash Williams en la saga “Evil dead”, además ha participado en otras cintas como: “El ejército de las tinieblas”, “Maniac cop” y “Apocalipsis”.

ActoresCáncer
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
