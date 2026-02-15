Ferdinand Pérez al anunciar que está libre de cáncer: “Tengo un enfoque muy distinto de cómo quiero disfrutar la vida”

Jaime Perelló, a la izquierda, junto a Ferdinand Pérez, al centro, y Ángel Rodríguez, a la derecha, en una conferencia de prensa de la Juventud Popular en el 1998.

Durante los pasados 96 días, el presentador y productor Ferdinand Pérez vivió cada etapa del difícil camino que supone enfrentar un tumor maligno. Afortunadamente para él, gracias a un agresivo tratamiento en un centro hospitalario en Estados Unidos, hoy puede decir con alegría y serenidad que está libre de cáncer y que retomará desde el próximo lunes sus labores como presentador del programa “Jugando pelota dura” de TeleOnce.

“Estoy muy bien. Regresé el martes a Puerto Rico libre de cáncer, con todos mis tratamientos completados, gracias a Dios. Cogí 30 radioterapias y 40 quimioterapias”, indicó el comunicador en una entrevista realizada en su hogar en San Juan. “A pesar de eso, la enfermedad es una muy agresiva y tengo que estar monitoreándola consistentemente con mis médicos y, periódicamente, haciéndome la radiología que se necesita”.

Pérez le relató a El Nuevo Día que su diagnóstico comenzó con lo que parecía un accidente doméstico sin mayores consecuencias. Tras regresar de una fiesta de cumpleaños, comenzó a sentirse levemente desbalanceado y, horas más tarde, sufrió una caída que lo dejó inconsciente y con una fuerte herida en la cabeza. Su esposa lo encontró ensangrentado y con una inflamación alarmante en la parte posterior del cráneo. Al día siguiente consultó a un amigo radiólogo, quien le realizó placas y un MRI. Esa misma noche recibió la noticia que nunca imaginó: tenía un tumor maligno en el cerebro y debía ser operado de inmediato. El 11 de noviembre de 2025 entró a cirugía en un hospital en Puerto Rico, con el temor natural de quien enfrenta una operación cerebral.

Aunque la operación fue exitosa, amigos y médicos le insistieron en buscar una segunda opinión en Estados Unidos. Gracias a la intervención de varios conocidos, entre ellos el psicólogo José Franceschini, quien había enfrentado cuatro cánceres, logró acceso a especialistas de alto nivel. Contra todo pronóstico, consiguió una cita urgente en el Hospital de la Universidad de Nueva York (NYU), donde un equipo compuesto por la directora de neurología y los jefes de radiología e investigaciones revisó sus estudios. Allí descubrieron que todavía quedaba un 20% del tumor en su cerebro. El miedo fue mayor que la primera vez, pero Pérez se sometió a una segunda cirugía el 10 de diciembre de 2025.

En medio de su tratamiento, Pérez contó que tuvo la oportunidad de integrarse a un ensayo clínico, donde recibe una inyección experimental diseñada para eliminar las células que alimentan el cáncer, un tratamiento aún no está disponible en Puerto Rico y que es accesible solo para un pequeño grupo de pacientes en el mundo. Debido a esto, inicialmente debe viajar semanalmente a Nueva York para recibir la inyección y permanecer bajo observación durante varias horas para descartar efectos secundarios, un proceso que continuará por dos años. Sin embargo, existe la posibilidad de que, si sus defensas siguen mejorando tras la quimioterapia, pueda pasar a una versión del tratamiento que solo requiere una visita mensual, algo que él describe como “una verdadera bendición” para su vida.

Nuevo enfoque

En los más de tres meses en los que pasó en Nueva York, estuvo acompañado en todo momento por su esposa y, algunos días por sus hijos y familiares. Desde un pequeño apartamento hacía sus intervenciones telefónicas para el programa radial “Pelota dura”, de NotiUno, y creó un pequeño estudio desde donde transmitía vídeos para “Jugando pelota dura”, aunque esto nunca lo complació del todo. Eso sí, ese tiempo fuera de la isla le sirvió de “retiro espiritual”.

El libro del psiquiatra puertorriqueño José Franceschini, "No es lo mismo ser médico que el paciente" ayudó mucho en la recuperación de Ferdinand Pérez, al punto que con la ayuda de varios amigos adquirió 1,000 copias, las cuales repartirá a paciente de cáncer en la isla. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Allí encontré una paz que no puedes sentir a menos que estés pasando por algo tan drástico como esto. Es una paz que no puedes describir, que se consigue en comunión con Dios y que me sacó de la depresión que tenía al principio, que me secó las lágrimas y me dio una fe profunda en el Señor”, explicó el puertorriqueño de 58 años. “Esa paz me borró de la cabeza el calendario de fechas que uno se autoimpone de cuánto tiempo te queda de vida, y transformé mi vida y comencé a buscarle el lado positivo de estar en la ciudad de Nueva York”.

Este es el segundo tumor del que tiene que operarse el exlegislador. A mediados del 2023 Pérez fue diagnosticado, operado y tratado por un tumor en el área del cuello y la garganta. En septiembre de ese año, el presentador anunció que estaba libre de cáncer. Todos los momentos personales tan difíciles que Pérez ha enfrentado en estos pasados años, incluyendo la muerte de su colega y amigo Álex Delgado el pasado 16 de diciembre de 2025, lo han llevado a una transformación interior.

“Hoy tengo un enfoque muy distinto de cómo quiero vivir la vida. Quiero disfrutarme cada minuto de mi vida. No me voy a poner, ni me voy a dejar tentar por las presiones de tener hacer este o aquel proyecto, más televisión o más eventos de auto”, expresó Pérez, quien fue candidato a alcalde por el municipio de San Juan en varias ocasiones. “Voy a cumplir con mis responsabilidades en el trabajo, pero voy a vivir ahora para disfrutar mi vida con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis nietos, quiero viajar. La vida es tan corta y se te puede ir así de rápido. Estoy lleno de energía, con un cambio de filosofía y de cómo voy a vivir la vida agradecido de Dios por todas esas oportunidades que me ha dado”.

Cambios en “Jugando pelota dura”

El regreso de Pérez al estudio de televisión coincide con una renovación importante de “Jugando pelota dura”. El programa retoma su horario estelar de 7:00 a 8:00 de la noche en TeleOnce y estrena cambios tanto visuales como estructurales. El regreso al horario estelar viene acompañado de una renovación completa.

“Estamos cambiando desde lo más básico y sencillo, como cambios de escenografía, colores, rótulos, diseños, e integraciones, hasta lo más importante que es el trabajo de contenido”, añadió Pérez, productor del programa. “Por ejemplo, nosotros habíamos soñado siempre de una vez lograr tener una plataforma digital en la cual podríamos tener encuestas, no sondeos, como lo tienen los canales en Estados Unidos. De esta forma, podríamos tener encuestas reales que puedan medir todos los datos electorales, los datos sociales y los datos económicos, entre muchos otros”.

Para lograrlo, el equipo estableció una alianza con Estudios Técnicos, firma reconocida en Puerto Rico, e incorporó una plataforma interactiva que permitirá presentar datos actualizados cada 30 días. Jorge Colberg Toro estará a cargo de estos datos y de la herramienta interactiva.

Ferdinand Pérez aseguró que buscará la manera de abogar por los cuidadores de pacientes de cáncer y otras condiciones para que puedan tener unas mejores condiciones en los hospitales del país. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Por otro lado, el programa ampliará los segmentos individuales de sus talentos. Figuras como Víctor Rivera Hernández, Cyd Marie Fleming, Margarita Aponte, Denisse Pérez y Anabelle Torres Colberg tendrán espacios propios durante la semana. Humberto Mercader, pasado subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, se integra como panelista permanente y Layza Torres continuará como coanfitriona, tras haber cubierto a Pérez durante su ausencia en los pasados meses.

“Creo que los talentos van a poder brillar más, ya no solamente hacer una pregunta, sino que van a poder hacer su descarga. Creo que va a ser muy interesante y es algo que le va a gustar mucho a los televidentes”, destacó el exlegislador.

