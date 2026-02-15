Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ferdinand Pérez al anunciar que está libre de cáncer: “Tengo un enfoque muy distinto de cómo quiero disfrutar la vida”

El presentador y locutor regresará físicamente al programa “Jugando pelota dura” de TeleOnce

15 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaime Perelló, a la izquierda, junto a Ferdinand Pérez, al centro, y Ángel Rodríguez, a la derecha, en una conferencia de prensa de la Juventud Popular en el 1998.2/23/02 SAN JUAN, P.R CAPITOLIO. Audiencia pública llevada a cabo el 23 de febrero de 2002 en el Capitolio de la Comisión de Integridad Pública sobre los gastos y reglamentos de las escoltas policiacas. Desde la izquierda, Ferdinand Pérez, Severo Colberg Toro y Anibal Vega Borges. En febrero de 2026, Ferdinand Pérez regresó a Puerto Rico luego de estar sobre 90 días en Nueva York dándose un tratamiento agresivo para combatir un tumor maligno en el cerebro.
1 / 29 | Ferdinand Pérez al anunciar que está libre de cáncer: “Tengo un enfoque muy distinto de cómo quiero disfrutar la vida” . Jaime Perelló, a la izquierda, junto a Ferdinand Pérez, al centro, y Ángel Rodríguez, a la derecha, en una conferencia de prensa de la Juventud Popular en el 1998.
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Durante los pasados 96 días, el presentador y productor Ferdinand Pérez vivió cada etapa del difícil camino que supone enfrentar un tumor maligno. Afortunadamente para él, gracias a un agresivo tratamiento en un centro hospitalario en Estados Unidos, hoy puede decir con alegría y serenidad que está libre de cáncer y que retomará desde el próximo lunes sus labores como presentador del programa “Jugando pelota dura” de TeleOnce.

RELACIONADAS

“Estoy muy bien. Regresé el martes a Puerto Rico libre de cáncer, con todos mis tratamientos completados, gracias a Dios. Cogí 30 radioterapias y 40 quimioterapias”, indicó el comunicador en una entrevista realizada en su hogar en San Juan. “A pesar de eso, la enfermedad es una muy agresiva y tengo que estar monitoreándola consistentemente con mis médicos y, periódicamente, haciéndome la radiología que se necesita”.

Pérez le relató a El Nuevo Día que su diagnóstico comenzó con lo que parecía un accidente doméstico sin mayores consecuencias. Tras regresar de una fiesta de cumpleaños, comenzó a sentirse levemente desbalanceado y, horas más tarde, sufrió una caída que lo dejó inconsciente y con una fuerte herida en la cabeza. Su esposa lo encontró ensangrentado y con una inflamación alarmante en la parte posterior del cráneo. Al día siguiente consultó a un amigo radiólogo, quien le realizó placas y un MRI. Esa misma noche recibió la noticia que nunca imaginó: tenía un tumor maligno en el cerebro y debía ser operado de inmediato. El 11 de noviembre de 2025 entró a cirugía en un hospital en Puerto Rico, con el temor natural de quien enfrenta una operación cerebral.

Entrevista con Ferdinand Pérez

Entrevista con Ferdinand Pérez

Aunque la operación fue exitosa, amigos y médicos le insistieron en buscar una segunda opinión en Estados Unidos. Gracias a la intervención de varios conocidos, entre ellos el psicólogo José Franceschini, quien había enfrentado cuatro cánceres, logró acceso a especialistas de alto nivel. Contra todo pronóstico, consiguió una cita urgente en el Hospital de la Universidad de Nueva York (NYU), donde un equipo compuesto por la directora de neurología y los jefes de radiología e investigaciones revisó sus estudios. Allí descubrieron que todavía quedaba un 20% del tumor en su cerebro. El miedo fue mayor que la primera vez, pero Pérez se sometió a una segunda cirugía el 10 de diciembre de 2025.

A las 7:00 p.m. un largo y extenso aplauso sorprendió al presentador Ferdinand Pérez en su regreso al programa "Jugando Pelota Dura" de TeleOnce.El comunicador no pudo evitar el llanto al contemplar a la decena de políticos, artistas, líderes religiosos y servidores públicos que llegaron al Canal 11 para celebrar con él.También dio gracias por el cuidado de sus familiares, en especial el de su esposa Ingrid Pagán, quien, de igual manera, lo acompañó esta tarde.
1 / 9 | Fotos: Wanda Vázquez, otros políticos y artistas reciben a Ferdinand Pérez en TeleOnce . A las 7:00 p.m. un largo y extenso aplauso sorprendió al presentador Ferdinand Pérez en su regreso al programa "Jugando Pelota Dura" de TeleOnce. - Nahira Montcourt

En medio de su tratamiento, Pérez contó que tuvo la oportunidad de integrarse a un ensayo clínico, donde recibe una inyección experimental diseñada para eliminar las células que alimentan el cáncer, un tratamiento aún no está disponible en Puerto Rico y que es accesible solo para un pequeño grupo de pacientes en el mundo. Debido a esto, inicialmente debe viajar semanalmente a Nueva York para recibir la inyección y permanecer bajo observación durante varias horas para descartar efectos secundarios, un proceso que continuará por dos años. Sin embargo, existe la posibilidad de que, si sus defensas siguen mejorando tras la quimioterapia, pueda pasar a una versión del tratamiento que solo requiere una visita mensual, algo que él describe como “una verdadera bendición” para su vida.

Nuevo enfoque

En los más de tres meses en los que pasó en Nueva York, estuvo acompañado en todo momento por su esposa y, algunos días por sus hijos y familiares. Desde un pequeño apartamento hacía sus intervenciones telefónicas para el programa radial “Pelota dura”, de NotiUno, y creó un pequeño estudio desde donde transmitía vídeos para “Jugando pelota dura”, aunque esto nunca lo complació del todo. Eso sí, ese tiempo fuera de la isla le sirvió de “retiro espiritual”.

El libro del psiquiatra puertorriqueño José Franceschini, "No es lo mismo ser médico que el paciente" ayudó mucho en la recuperación de Ferdinand Pérez, al punto que con la ayuda de varios amigos adquirió 1,000 copias, las cuales repartirá a paciente de cáncer en la isla.
El libro del psiquiatra puertorriqueño José Franceschini, "No es lo mismo ser médico que el paciente" ayudó mucho en la recuperación de Ferdinand Pérez, al punto que con la ayuda de varios amigos adquirió 1,000 copias, las cuales repartirá a paciente de cáncer en la isla. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Allí encontré una paz que no puedes sentir a menos que estés pasando por algo tan drástico como esto. Es una paz que no puedes describir, que se consigue en comunión con Dios y que me sacó de la depresión que tenía al principio, que me secó las lágrimas y me dio una fe profunda en el Señor”, explicó el puertorriqueño de 58 años. “Esa paz me borró de la cabeza el calendario de fechas que uno se autoimpone de cuánto tiempo te queda de vida, y transformé mi vida y comencé a buscarle el lado positivo de estar en la ciudad de Nueva York”.

Este es el segundo tumor del que tiene que operarse el exlegislador. A mediados del 2023 Pérez fue diagnosticado, operado y tratado por un tumor en el área del cuello y la garganta. En septiembre de ese año, el presentador anunció que estaba libre de cáncer. Todos los momentos personales tan difíciles que Pérez ha enfrentado en estos pasados años, incluyendo la muerte de su colega y amigo Álex Delgado el pasado 16 de diciembre de 2025, lo han llevado a una transformación interior.

“Hoy tengo un enfoque muy distinto de cómo quiero vivir la vida. Quiero disfrutarme cada minuto de mi vida. No me voy a poner, ni me voy a dejar tentar por las presiones de tener hacer este o aquel proyecto, más televisión o más eventos de auto”, expresó Pérez, quien fue candidato a alcalde por el municipio de San Juan en varias ocasiones. “Voy a cumplir con mis responsabilidades en el trabajo, pero voy a vivir ahora para disfrutar mi vida con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis nietos, quiero viajar. La vida es tan corta y se te puede ir así de rápido. Estoy lleno de energía, con un cambio de filosofía y de cómo voy a vivir la vida agradecido de Dios por todas esas oportunidades que me ha dado”.

A mediados de febrero a Ferdinand Pérez le diagnosticaron cáncer en el cuello. Foto por Nahira Montcourt. Ferdinand destaca que el apoyo de sus hijos ha sido su mejor medicina durante la enfermedad. Su adorada hija Frances Pérez es quien le envía mensajes positivos todos los días. Foto por Nahira Montcourt. Toda la familia confía que pronto el presentador de televisión y radio pueda recibir la noticia de estar libre de cáncer. Foto por Nahira Montcourt.
1 / 7 | Ferdinand Pérez presenta a su gran familia . A mediados de febrero a Ferdinand Pérez le diagnosticaron cáncer en el cuello. Foto por Nahira Montcourt. - Nahira Montcourt

Cambios en “Jugando pelota dura”

El regreso de Pérez al estudio de televisión coincide con una renovación importante de “Jugando pelota dura”. El programa retoma su horario estelar de 7:00 a 8:00 de la noche en TeleOnce y estrena cambios tanto visuales como estructurales. El regreso al horario estelar viene acompañado de una renovación completa.

“Estamos cambiando desde lo más básico y sencillo, como cambios de escenografía, colores, rótulos, diseños, e integraciones, hasta lo más importante que es el trabajo de contenido”, añadió Pérez, productor del programa. “Por ejemplo, nosotros habíamos soñado siempre de una vez lograr tener una plataforma digital en la cual podríamos tener encuestas, no sondeos, como lo tienen los canales en Estados Unidos. De esta forma, podríamos tener encuestas reales que puedan medir todos los datos electorales, los datos sociales y los datos económicos, entre muchos otros”.

Para lograrlo, el equipo estableció una alianza con Estudios Técnicos, firma reconocida en Puerto Rico, e incorporó una plataforma interactiva que permitirá presentar datos actualizados cada 30 días. Jorge Colberg Toro estará a cargo de estos datos y de la herramienta interactiva.

Ferdinand Pérez aseguró que buscará la manera de abogar por los cuidadores de pacientes de cáncer y otras condiciones para que puedan tener unas mejores condiciones en los hospitales del país.
Ferdinand Pérez aseguró que buscará la manera de abogar por los cuidadores de pacientes de cáncer y otras condiciones para que puedan tener unas mejores condiciones en los hospitales del país. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Por otro lado, el programa ampliará los segmentos individuales de sus talentos. Figuras como Víctor Rivera Hernández, Cyd Marie Fleming, Margarita Aponte, Denisse Pérez y Anabelle Torres Colberg tendrán espacios propios durante la semana. Humberto Mercader, pasado subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, se integra como panelista permanente y Layza Torres continuará como coanfitriona, tras haber cubierto a Pérez durante su ausencia en los pasados meses.

“Creo que los talentos van a poder brillar más, ya no solamente hacer una pregunta, sino que van a poder hacer su descarga. Creo que va a ser muy interesante y es algo que le va a gustar mucho a los televidentes”, destacó el exlegislador.

Entre cambios cosméticos e informativos, “Jugando pelota dura” inicia una nueva fase, los cuales coinciden con el inicio de una nueva etapa en la vida de Pérez. Porque, como él mismo indicó, la enfermedad no solo transformó su agenda, si no que cambió la manera de manejar su vida y sus prioridades.

Tags
Ferdinand PérezCáncerTratamiento contra el cáncerTeleOnceJugando pelota dura
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 15 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: