Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ferdinand Pérez confiado en tocar la “campana de la victoria” en su lucha contra el cáncer

El presentador de “Jugando Pelota Dura” se encuentra a la espera de comenzar su tratamiento médico

14 de diciembre de 2025 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ferdinand Pérez está ausente del programa “Jugando Pelota Dura” por su tratamiento de cáncer. (Nahira Mountcourt)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En medio de su recuperación de la cirugía cerebral a la que tuvo que someterse el presentador Ferdinand Pérez, ante un nuevo diagnóstico de cáncer, este aseguró que pronto esperar tocar “la campana de la victoria”, junto a otros amigos que igualmente enfrentan la enfermad.

El presentador del programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce se encuentra en una pausa laboral luego de que le encontraron un tumor canceroso en el cerebro. Pérez actuó con inmediatez y en menos de una semana de su diagnóstico entró el pasado mes de noviembre a sala de operaciones para extirpar el tumor cerebral.

El animador, contrario a la primera vez que enfrentó el cáncer de cuello y garganta, ha decidido compartir su proceso de salud a través de las redes sociales y eso incluye las visitas de amigos que recibe en su hogar.

Una de las visitas recientes fue la del doctor José Franceschini, quien es psiquiatra, autor y sobreviviente de cuatro diagnósticos de cáncer. El médico lanzó el libro “No es lo mismo ser médico que el paciente”.

Hoy, domingo, 14 de diciembre Pérez compartió el encuentro que tuvo con Franceschini, a quien describe como uno de los ángeles que Dios ha puesto en su camino para poder lidiar con la enfermedad.

El anfitrión de “Jugando Pelota Dura” está confiando de que podrá completar todo su tratamiento contra el cáncer y tocar la campana de la victoria, como símbolo de sanación ante el fin de la enfermedad en su cuerpo.

Por fin pude encontrarme con uno de los ángeles que me puso Dios en el camino para esta nueva batalla. Dios lo bendiga con salud y muchos años de vida para que siga llenando de paz y esperanza a todos los que toque en el camino. Un abrazo Franceschini. Nos vemos pronto tocando la Campana de la Victoria”, reveló Pérez en su cuenta de redes sociales.

El doctor cuenta todo su testimonio sobre cómo ha enfrentado el cáncer en cuatro ocasiones en su libro.

Pérez, además, está pendiente a la salud de periodista y panelista de “Jugando Pelota Dura”, Alex Delgado quien se encuentra en estado delicado de salud, según informó el pasado viernes su hijo Julián Delgado.

La familia del director de NotiUno pidió oraciones para Delgado, quien fue diagnosticado a principios de 2025 con con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos. En el caso del periodista radial, el tumor principal se pudo operar, pero no así su hígado, adonde la enfermedad se extendió.

Pérez le envió el viernes un emotivo mensaje de agradecimiento y sanación a su amigo y colega Delgado.

