“Les pedimos muchas oraciones”: Ferdinand Pérez se enfrenta al cáncer por segunda vez
Hace poco más de dos años, el presentador de Jugando Pelota Dura había celebrado su victoria en la batalla contra la enfermedad
11 de noviembre de 2025 - 9:09 PM
El moderador del programa televisivo Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, fue diagnosticado con cáncer por segunda vez, según se anunció en la tarde del lunes.
“¡Les pedimos muchas oraciones para así ganar esta última batalla! Te queremos, Ferdi. ¡Solo nunca estarás! Dios te bendiga, acompañe, ilumine y proteja en todo momento", lee una publicación del programa en las redes sociales.
Hace poco más de dos años, el 14 de septiembre 2023, Pérez había celebrado que estaba libre de cáncer.
“Gracias a papá Dios, estoy libre de cáncer. Tengo los estudios y hoy oficialmente detectaron que no hay cáncer”, dijo entonces.
El presentador se había retirado del programa para completar la etapa “más complicada” de su tratamiento contra el cáncer y tuvo su última quimoterapia el 29 de junio de 2023.
Su tratamiento de quimioterapias comenzó el 6 de marzo de 2023 y días posteriores dejó saber a través de su programa que tenía un tumor canceroso.
