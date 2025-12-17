Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ferdinand Pérez culminará el 2025 con un nuevo tratamiento contra el cáncer

El presentador regresó hoy a la cabina radial de NotiUno y ofreció detalles de su salud

17 de diciembre de 2025 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presentador Ferdinand Pérez. (Carlos Giusti/Staff)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El presentador radial y televisivo del programa “Jugando Pelota Dura”, Ferdinand Pérez regresó esta mañana a la cabina de NotiUno donde ofreció detalles sobre su estado de salud actual tras el hallazgo de un tumor canceroso en el cerebro que le fue operado en noviembre de este año.

RELACIONADAS

Pérez, hoy, miércoles, salió de la pausa laboral provocada por un segundo diagnóstico de cáncer para dar a conocer los próximos pasos de su tratamiento para erradicar por completo la enfermedad de su cuerpo. Hace tres años al presentador enfrentó un cáncer de cuello y garganta que se extendió a los pulmones, según aseguró esta mañana desde la cabina radial de “Pelota Dura” de NotiUno.

Lo primero que aclaró es que ese primer cáncer no tiene nada que ver con el que enfrenta en la actualidad. El tratamiento al que se sometió la primera vez respondió y en los últimos años se encontraba en perfectas condiciones. Este nuevo cáncer lo tomó por sorpresa y de forma accidental, por lo que pudo actuar con inmediatez y fue operado el pasado 13 de noviembre de 2025 para la remoción completa del tumor en el cerebro.

“Este cáncer no tiene nada que ver con el otro. Esto es distinto. Gracias a Dios, hoy puedo anunciar con mucha satisfacción que me he recuperado tremendamente. El cáncer se removió 100% al lado que estaba ese tumor canceroso”, puntualizó Pérez, que hasta la fecha no había detalles específicos sobre la efectividad de la cirugía cerebral.

Pérez comunicó que recurrió esta vez a una institución en Estados Unidos para el tratamiento que comenzará la próxima semana y que incluye ciclos de quimioterapia y radioterapias.

“Estoy en una institución hospitalaria donde, pues, hay unos programas de ”medical trial" bien avanzados, donde están trabajando con vacunas, trabajando con nuevos tratamientos para evitar que te vuelva a dar. Son un montón de programas bien adelantados que lamentablemente Puerto Rico no tiene. La semana que viene empiezo un periodo de quimio y de radio que me va a tomar un tiempo y que no tiene efectos secundarios de ninguna clase”, reveló Pérez sobre el tratamiento médico a seguir en una clínica hospitalaria en Estados Unidos.

“Después de la quimio y radio número 20 por ahí, pues empieza un poco de debilidad en el cuerpo y de cansancio, pero nada que nos resuelva una buena siesta y buena alimentación”, añadió el presentador que se encuentra de luto ante la muerte de su colega y amigo Alex Delgado, quien falleció ayer, 16 de diciembre a causa del cáncer diagnosticado hace 9 meses en etapa 4.

Pérez comentó que la primera vez que enfrentó el cáncer batalló contra una depresión, pero que en esta ocasión ha tomado el diagnóstico con optimismo y sin perder la fe, tal y como lo hizo su amigo Delgado.

“Cuando me dijeron lo de los pulmones te ponen un calendario de vida. Recuerdo como ahora, con uno de mis hijos, Anthony, al lado, uno de los médicos me dijo: ‘en el peor de los casos, cinco años en el mejor de los casos, ocho años’. Así que la primera vez me sometí a una depresión profunda. Además de que me complicó todo el sistema. Estuve una semana en el Centro Comprensivo de Cáncer comiendo gelatina. No podía tragar, no podía comer… Pero ahora, dentro de la dentro de la magnitud del proceso, tengo paz. Tengo tranquilidad. Estoy lleno de fe de Cristo por una fe extraordinaria. El calendario ese tú te pones en la cabeza. Lo único que le añade días y le quita días al calendario de vida es Dios. No es nadie más. (Le digo a Dios) ‘dame los que tú quieras’“, añadió Pérez

Devastado por Alex Delgado

Aunque el presentador de “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce hoy pudo hablar fortalecido en la cabina radial, reconoció estar devastado con enfermedad y la muerte del periodista que trabajó como director de programación de NotiUno.

Delgado, según Pérez, fue una de las personas pilares en su vida para combatir el cáncer. Delgado no lo abandonó ni un solo instante.

“No había podido venir antes por el caso de Alex, a mí mató. No lo puedo negar. No lo esperaba. La persona que más estuvo conmigo cuando yo tuve cáncer fue él. Alex tocó la campana conmigo cuando yo salí del hospital. Imagínate y después entonces me tocó anunciar lo de él y después, pues, el desenlace. Anoche hicimos un programa espectacular sobre él en ‘Jugando Pelota Dura’ y yo quería ir, pero no tenía las fuerzas emocionales para estar ahí. Después que termine de ver el homenaje y el reconocimiento que se le hizo, me entró una fuerza interna porque sé que cumplimos con nuestra responsabilidad. Le dimos todo el reconocimiento que se merecía”, puntualizó el presentador.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.Posteriormente, en el 1999 se integró al recién creado equipo de noticias Cadena Radio Puerto Rico, donde compartió micrófonos con reconocidos profesionales como Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez y Nacha Rivera.En septiembre de 2025, el periodista Alex Delgado recibió un reconocimiento especial durante la Grand Gala Anual, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR), como muestra de su apoyo en su lucha contra el cáncer.
1 / 12 | Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo
