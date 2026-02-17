Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Entre aplausos y oraciones, Ferdinand Pérez regresa libre de cáncer a “Jugando Pelota Dura ”

El presentador retomó su espacio en TeleOnce luego de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida

17 de febrero de 2026 - 9:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Regreso de Ferdinand Pérez a Jugando Pelota Dura, tras su proceso con el cáncer. (alexis.cedeno)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Guaynabo - Luego de poco más de tres meses enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, Ferdinand Pérez regresó esta noche a la conducción de “Jugando Pelota Dura” por TeleOnce, tras superar un tumor maligno y someterse a una cirugía cerebral el pasado 11 de noviembre de 2025.

RELACIONADAS

Libre de cáncer y con un semblante visiblemente renovado, el presentador fue recibido entre aplausos, llenos de alegría y emoción, por sus compañeros de trabajo, quienes desde su llegada por los pasillos de Canal 11 se acercaron a abrazarlo y desearle mucha salud en su regreso al mando del programa de análisis.

A minutos de dar inicio el espacio televisivo, los panelistas se reunieron en un círculo tras bastidores para elevar una oración en nombre del presentador, liderados por Víctor Rivera Hernández.

“Estoy feliz y contento de estar aquí. Son cerca de 100 días que no me paraba en este estudio. Estoy nervioso, como el primer día”, fueron las primeras palabras del denominado “jefe” y “capitán” por parte de sus compañeros.

“Quiero dar las gracias al país, sin duda alguna. Las oraciones y buenos deseos estuvieron presentes. Y gracias a eso estoy aquí hoy, y Dios me tiene aquí y me tiene fuerte”, sostuvo Pérez antes de arrancar a “jugar pelota dura”.

Cabe destacar que, luego de su operación, Pérez se mantuvo dentro de la conversación y el debate, pues enviaba videos para el programa, que durante ese tiempo estuvo liderado por sus colegas Cyd Marie Fleming, Margarita Aponte y Layza Torres.

“Gloria a Dios”, expresó Kimberly Santiago en medio del corte comercial. En ese instante, todos se reunieron en el centro del estudio para tomar una fotografía junto a Pérez, quien sostenía en sus brazos el icónico bate que se otorga a los “jugadores más valiosos”.

Ferdinand Pérez regresa a Jugando Pelota Dura, tras su proceso con el cáncer.
Ferdinand Pérez regresa a Jugando Pelota Dura, tras su proceso con el cáncer. (alexis.cedeno)

Durante la transmisión en vivo, compartió detalles sobre su proceso y enfermedad para conocimiento de los televidentes, y agradeció nuevamente que, según reveló el pasado 14 de febrero a El Nuevo Día, se encuentra libre de cáncer.

Cabe destacar que su regreso coincide con una nueva etapa para el programa, que vuelve al horario estelar de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., con cambios visuales y estructurales, marcando así un doble renacer: el personal y el profesional.

Otro emotivo momento se vivió minutos antes de finalizar el programa, cuando entraron al estudio su esposa, Ingrid Pagán, y dos de sus hijos, una muestra de apoyo incondicional en esta nueva etapa de Pérez.

La noche del 16 de febrero de 2026 no fue solo un retorno a la televisión, sino un testimonio vivo de superación de quien, tras enfrentar momentos de adversidad, regresa, agarrado de Dios, con más fuerzas que nunca.

El conmovedor mensaje de Ferdinand Pérez: “Regresé a Puerto Rico libre de cáncer”

El conmovedor mensaje de Ferdinand Pérez: “Regresé a Puerto Rico libre de cáncer”

El conductor y productor revela detalles sobre su condición de salud, mientras asegura estar listo para regresar al programa “Jugando pelota dura” de TeleOnce.

Tags
Jugando pelota duraFerdinand PérezCáncerTelevisaTeleOnce
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: