Entre aplausos y oraciones, Ferdinand Pérez regresa libre de cáncer a “Jugando Pelota Dura ”

Guaynabo - Luego de poco más de tres meses enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, Ferdinand Pérez regresó esta noche a la conducción de “Jugando Pelota Dura” por TeleOnce, tras superar un tumor maligno y someterse a una cirugía cerebral el pasado 11 de noviembre de 2025.

Libre de cáncer y con un semblante visiblemente renovado, el presentador fue recibido entre aplausos, llenos de alegría y emoción, por sus compañeros de trabajo, quienes desde su llegada por los pasillos de Canal 11 se acercaron a abrazarlo y desearle mucha salud en su regreso al mando del programa de análisis.

A minutos de dar inicio el espacio televisivo, los panelistas se reunieron en un círculo tras bastidores para elevar una oración en nombre del presentador, liderados por Víctor Rivera Hernández.

“Estoy feliz y contento de estar aquí. Son cerca de 100 días que no me paraba en este estudio. Estoy nervioso, como el primer día”, fueron las primeras palabras del denominado “jefe” y “capitán” por parte de sus compañeros.

“Quiero dar las gracias al país, sin duda alguna. Las oraciones y buenos deseos estuvieron presentes. Y gracias a eso estoy aquí hoy, y Dios me tiene aquí y me tiene fuerte”, sostuvo Pérez antes de arrancar a “jugar pelota dura”.

Cabe destacar que, luego de su operación, Pérez se mantuvo dentro de la conversación y el debate, pues enviaba videos para el programa, que durante ese tiempo estuvo liderado por sus colegas Cyd Marie Fleming, Margarita Aponte y Layza Torres.

“Gloria a Dios”, expresó Kimberly Santiago en medio del corte comercial. En ese instante, todos se reunieron en el centro del estudio para tomar una fotografía junto a Pérez, quien sostenía en sus brazos el icónico bate que se otorga a los “jugadores más valiosos”.

Ferdinand Pérez regresa a Jugando Pelota Dura, tras su proceso con el cáncer. (alexis.cedeno)

Durante la transmisión en vivo, compartió detalles sobre su proceso y enfermedad para conocimiento de los televidentes, y agradeció nuevamente que, según reveló el pasado 14 de febrero a El Nuevo Día, se encuentra libre de cáncer.

Cabe destacar que su regreso coincide con una nueva etapa para el programa, que vuelve al horario estelar de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., con cambios visuales y estructurales, marcando así un doble renacer: el personal y el profesional.

Otro emotivo momento se vivió minutos antes de finalizar el programa, cuando entraron al estudio su esposa, Ingrid Pagán, y dos de sus hijos, una muestra de apoyo incondicional en esta nueva etapa de Pérez.

La noche del 16 de febrero de 2026 no fue solo un retorno a la televisión, sino un testimonio vivo de superación de quien, tras enfrentar momentos de adversidad, regresa, agarrado de Dios, con más fuerzas que nunca.

