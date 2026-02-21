Estrella de “reality” de MTV revela diagnóstico de cáncer

FLORHAM PARK, Nueva Jersey — Nicole “Snooki” Polizzi dijo el viernes que tiene cáncer cervical.

La exestrella de “Jersey Shore” informó en un video publicado en TikTok que una biopsia reveló que padece cáncer en etapa uno.

“Obviamente no es la noticia que esperaba”, dijo, sentada en su automóvil entre citas médicas. “Pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron tan temprano, gracias a Dios”.

Instó a sus seguidores a realizarse pruebas de Papanicolaou y señaló que probablemente se someterá a una histerectomía después de su tratamiento inicial.

“Así que 2026 no está resultando como yo quería”, expresó.

Polizzi se convirtió en una de las figuras revelación de “Jersey Shore” desde su estreno en MTV en 2009. Formó parte del reality durante seis temporadas y apareció en los derivados “Snooki & JWoww” y “Jersey Shore: Family Vacation”.