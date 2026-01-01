Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ya ocurrió: se apaga la era de “la música en televisión” de MTV

La cadena musical MTV Music Television apagó sus señales en todo el mundo

1 de enero de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
MTV seguirá operando, pero sus canales dedicados a videos ya fueron apagados a nivel global. (Shutterstock)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los tiempos cambian y MTV Music Television lo sabe, y el 31 de diciembre le dijeron adiós las señales icónicas como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, las cuales dejaron de emitir señal, cerrando un ciclo de casi cinco décadas en las que el consumo de videos musicales a través de estas emisiones definieron la cultura pop global.

RELACIONADAS

En México, la señal de MTV Music Television —entendida como los canales musicales de MTV que transmitían videoclips y programación musical continua— dejó de existir oficialmente el 13 de diciembre de 2025, cuando Paramount Global confirmó el cierre de sus principales canales dedicados a música (como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live) en ese mercado.

MTV nació el 1 de agosto de 1981 en Estados Unidos como el primer canal de televisión dedicado las 24 horas a la música. Su lanzamiento marcó un antes y un después en la industria musical y televisiva: el primer video transmitido fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, una elección simbólica que anunciaba el poder de la imagen sobre el audio.

MTV impulsó carreras, cambió la forma de consumir música y convirtió a artistas como Michael Jackson, Madonna, Prince y Duran Duran en íconos globales. Durante los años 80 y principios de los 90, el canal definió modas, lenguaje visual y una identidad juvenil completamente nueva.

A partir de mediados de los años 90, MTV comenzó a alejarse del formato musical puro, la llegada de realities como “The Real World” y “Beavis and Butt-Head” marcó el inicio de un cambio estratégico: el rating provenía más del entretenimiento que de los videoclips.

En los 2000, la programación musical quedó relegada a horarios nocturnos o canales alternos, mientras MTV se transformaba en una señal de cultura pop, series y realities, lo que muchos consideran el “fin” de la MTV original.

El astro boricua Ricky Martin presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico uno de los más importantes conciertos de su carrera, “Ricky Martin Sinfónico” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Es conocido como el "Rey del Pop Latino" y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, con éxitos como "Livin' la Vida Loca" que marcaron la explosión latina en la música global. Los exintegrantes de la banda Menudo, René Farrait, Miguel Cancel, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes durante una conferencia de prensa del concierto "Súbete a mi moto tour".
1 / 49 | Las voces del pop boricua que marcaron la historia musical . El astro boricua Ricky Martin presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico uno de los más importantes conciertos de su carrera, “Ricky Martin Sinfónico” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Nahira Montcourt

El cierre simbólico de Music Television ocurrió de forma paulatina, no con un apagón oficial, los videos musicales migraron a plataformas digitales como YouTube y servicios de streaming, haciendo obsoleto el modelo que MTV creó.

El canal mantuvo el nombre MTV incluso cuando dejó de transmitir música, convirtiéndolo en una marca más que en una descripción literal; a 44 años de su nacimiento, MTV sigue existiendo, pero la era de Music Television como la conocimos quedó cerrada como uno de los capítulos más influyentes de la historia del entretenimiento.

El artista boricua Ricky Martin a su llegada a la alfombra de los MTV Video Music Awards celebrado en el UBS Arena en Nueva York.Ricky Martin será honrado con el primer Premio Ícono Latino en estos premios.Latto.
1 / 42 | Así llegaron las celebridades a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards . El artista boricua Ricky Martin a su llegada a la alfombra de los MTV Video Music Awards celebrado en el UBS Arena en Nueva York. - Evan Agostini
Tags
MTVMúsica poptelevisiónMúsica
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: