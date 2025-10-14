Fin de una era para MTV: ¿Qué pasará con el canal de televisión?

Paramount Skydance Corporation, el conglomerado multinacional de medios y entretenimiento, confirmó que a partir del 31 de diciembre de 2025 cerrará permanentemente cinco canales de música de MTV: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

El canal principal de MTV continuará, pero apartado de su concepto original: lejos de la música, la señal sellará su transición a los reality shows y el entretenimiento con programas como "Naked Dating UK" y "Geordie Shore".

En los 80 y 90, MTV disparó su popularidad con el furor de los videoclips de estrellas como Michael Jackson y Madonnaarchivo

La decisión llega tras más de cuatro décadas de historia, en las que el canal supo conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo, marcando tendencia con sus contenidos en la música, la moda y la cultura pop.

Los principales motivos que impulsaron este cierre histórico son económicos: los canales no están siendo especialmente rentables y Paramount comunicó la necesidad de recortar 500 millones de dólares en los presupuestos.

MTV estuvo al frente de dos revoluciones que se expandieron desde la televisión hasta alcanzar a toda la cultura popular y marcaron a dos generaciones distintas: la Generación X y los millennials (Y). Primero lo hizo con la idea original de emitir solo videos musicales, un formato con el que algunos artistas habían experimentado, pero que no era parte del "mainstream".

La explosión de los videoclips inauguró una era en la que, para los artistas, construir una estética propia resultaba tan importante como la música que interpretaban. La industria discográfica vio modificadas sus prioridades y herramientas de marketing a partir de MTV.

La primera crisis

Para principios de los 90, MTV ya no era una novedad y algunas de sus características propias, como el espíritu de rebeldía e innovaciones estéticas, fueron copiadas por otros. Sin embargo, el canal comprado en 1985 por Viacom, supo reinventarse y sumar algunas propuestas innovadoras.

A finales de los 80 y principios de los 90, MTV seguía centrándose en los videos, presentados por VJ (video jockeys), que también hacían entrevistas a músicos. Además, se sumaron programas como Yo! MTV Raps, fundamental para llevar el hip hop a la pantalla; los especiales MTV Unplugged, con bandas tocando sus hits en versiones acústicas; y House of Style, sobre el universo de la moda, conducido por la supermodelo Cindy Crawford.

De la música a los “reality shows”

La idea de incursionar en programas no guionados, que requieren un presupuesto menor que la ficción, sembró la semilla de la nueva revolución televisiva que encabezó MTV.

El éxito de “The Real World” fue el puntapié para programas de otros canales que definieron a la TV del nuevo siglo, como “Gran Hermano” (originalmente creado en los Países Bajos en 1999) y "Keeping Up With The Kardashians".

El mismo año en el que la señal se expandió a América Latina (ya lo había hecho a Europa y luego llegaría a Asia), MTV latino comenzó como lo había hecho el canal madre, dedicado a los videos musicales presentados por VJ y replicó el éxito y el impacto en los adolescentes de la época. Los Unplugged con artistas de la región fueron muy populares. ¿Quién no recuerda el de Charly García, por ejemplo?

Los “reality” demostraron satisfacer las demandas de los jóvenes. Para 2000 ya casi no había lugar para la música en el canal, que fue copado por programas como "Jackass"; “Cribs”–que mostraba las fastuosas casas de músicos y deportistas–;"The Osbournes"–centrada en la familia de Ozzy Osbourne–; "Punk’d", un ciclo de cámara oculta conducido por Ashton Kutcher; el juego de citas "Next", "Jersey Shore", “Catfish”, dedicado a revelar la verdad sobre relaciones por internet, o "16 and pregnant" y "Teen Mom", sobre madres adolescentes, por nombrar algunos de los más populares.