Ricky Martin celebra 26 años de “Livin la vida loca” en los MTV VMA’s: “Soy adicto a sus aplausos”

En el marco de la celebración del 26º aniversario de su primera presentación en el escenario de los MTV Video Music Awards, el astro boricua Ricky Martin fue reconocido la noche del domingo con el primer premio “Latin Icon Award”.

Este novel galardón, que destaca su gran trayectoria en la música, le fue entregado de la mano de la actriz y cantante estadounidense Jessica Simpson, quien lo describió como uno de sus ídolos en la industria.

Jessica Simpson junto a Ricky Martin. (Charles Sykes)

“En 1999, cuando estaba empezando, la estrella del pop más grande del mundo me pidió que fuera su telonera en su gira ‘Live in La Vida Loca’. Fue un sueño hecho realidad. Él es mi inspiración, uno de mis ídolos, y sigue siendo uno de los artistas más dinámicos que conozco. Es un gran honor para mí entregar el primer premio MTV Latin Icon Award a Ricky Martin”, expresó orgullosa Simpson.

Cabe destacar que fue en 1999 cuando la voz de “Livin’ la Vida Loca” se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el premio a Mejor Video Pop y se coronó como el vencedor de aquella noche con cinco galardones.

“Dios mío, muchas gracias por su cariño. Ni siquiera sé por dónde empezar”, sostuvo el boricua minutos después de presentar un espectáculo en el escenario con un popurrí de algunos de sus éxitos, como “La Copa de la Vida (The Cup of Life)”, “Pégate”, “María” y “Vente pa’ ca”.

“Esto es muy sencillo. Esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos,por eso sigo volviendo. Son ustedes, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Muchas gracias, porque han sido 40 años… empecé cuando era un bebé trabajando, y seguimos aquí. Solo queremos unir países, solo queremos romper fronteras y solo queremos mantener viva la música. Quiero dedicar este premio a mis hijos: Mateo, Valentino, Lucía y Ren. Todo lo que hago, lo hago con ustedes en mi mente y en mi corazón”, finalizó Martin en el idioma inglés.

Más temprano, el artista urbano J Balvin fue el encargado de presentar el número musical del artista puertorriqueño, a quien agradeció por abrir camino para todas las generaciones.

“En 1999, todo el mundo intentaba vivir la vida loca. Ricky Martin no solo preparó el terreno para la conquista de la música latina. Tuvo que construirla desde cero, en una época en la que la música latina casi nunca se escuchaba en las emisoras de radio convencionales. Ricky Martin se adueñó de las ondas, rompió barreras con canciones de gran éxito y un sonido inconfundible, inspirándome en tantas actuaciones latinas. Si no fuera por artistas como Ricky Martin, yo no estaría aquí hablando en español. Así que, desde lo más profundo de mi corazón, y desde lo más profundo de todos los artistas del mundo, te queremos, te apreciamos. Eres grande, eres mi hermano. Único, el ícono, la leyenda”, concluyó Balvin.

Además de este reconocimiento, Martin será premiado también con el galardón Busta Rhymes, quien ya fue distinguido el año pasado en los EMA (European Music Awards) con el título de ícono, con el “Rock the Bells Visionary Award”, por su “impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable”.