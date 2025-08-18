Opinión
18 de agosto de 2025
88°aguaceros
Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon en los MTV Video Music Awards

El cantante boricua celebra el 26 aniversario de su primera actuación en estos premios

18 de agosto de 2025 - 2:31 PM

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, en una fotografía de archivo. EFE/DAVID MUSE (DAVID MUSE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante puertorriqueño Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon Award en la gala de la MTV dedicada a los videos musicales (VMA) el próximo 7 de septiembre en el estadio UBS de Elmont, Nueva York, informó este lunes la organización.

El autor de “Livin la vida loca” recibirá el nuevo galardón por su “carrera de cuatro décadas que lanzó la música y cultura latinas a la corriente mainstream, con +70 millones de álbums vendidos en todo el mundo y +180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario”, dijo la MTV en un comunicado.

Además, el ganador del Grammy y el Latin Grammy celebra el 26 aniversario de su primera actuación en los premios VMA, en 1999, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el mejor vídeo pop y se coronó como el vencedor de la noche con cinco premios.

Aparte de Martin, será premiado también con un nuevo galardón Busta Rhymes, que el año pasado fue ya distinguido en los EMA (European Music Awards) con el título de icono, con el “Rock the bells Visionary Award”, por su “impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable”.

El comunicado de la MTV, que incluye varios anuncios más, destaca también que el colombiano J Balvin será uno de los artistas que actuaran en la premiación de los VMA con su nuevo tema “Zun zun” junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, y ‘Noventa’, junto a DJ Snake.

Este año, Lady Gaga encabeza la lista de nominados con papeletas en doce categorías, seguida por Bruno Mars (once) y Kendrick Lamar (diez); Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink (ocho); y Ariana Grande y The Weekend (siete).

El astro boricua Ricky Martin presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico uno de los más importantes conciertos de su carrera, “Ricky Martin Sinfónico” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Es conocido como el "Rey del Pop Latino" y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, con éxitos como "Livin' la Vida Loca" que marcaron la explosión latina en la música global. Los exintegrantes de la banda Menudo, René Farrait, Miguel Cancel, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes durante una conferencia de prensa del concierto "Súbete a mi moto tour".
1 / 49 | Las voces del pop boricua que marcaron la historia musical . El astro boricua Ricky Martin presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico uno de los más importantes conciertos de su carrera, “Ricky Martin Sinfónico” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Nahira Montcourt

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
