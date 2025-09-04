Opinión
4 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Hemos tenido una relación maravillosa”: Jwan Yosef revela cómo cuida sus hijos tras divorcio con Ricky Martin

El artista plástico brindó una entrevista en la que detalló el vínculo que mantiene con su exesposo

4 de septiembre de 2025 - 5:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casi dos meses después de anunciar su separación, Ricky Martin y Yosef llegaron a un acuerdo de divorcio amistoso y confidencial con el que pusieron fin a sus siete años de matrimonio. (Archivo)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Dos años después de haberse divorciado, Jwan Yosef rompió el silencio y contó cómo es hoy la relación con su exesposo, Ricky Martiny cómo enfrentan el desafío de criar juntos a sus hijos, Lucía, de seis años, y Renn, de cinco.



A propósito de la publicación de su nuevo libro de arte Intimacies, el artista plástico brindó una entrevista a la revista Attitude la que abordó sin tapujos el tema de la paternidad y reveló algunos aspectos desconocidos del vínculo que aún mantiene con el intérprete de “Fuego de noche, nieve de día”.

Hemos tenido una relación maravillosa. Y ahora, compartimos una crianza compartida, muy sólida y tranquila. Vivimos a 10 minutos de distancia. Hablamos cada dos días. Amamos muchísimo a nuestros hijos. Ha sido una experiencia maravillosa. Es decir, no es una experiencia; es una forma de vivir”, indicó el artista plástico.

Luego, explicó cómo viven la experiencia de haber formado una familia homoparental. “Creo que en un momento de mi vida, y de nuestras vidas, éramos una familia queer muy sólida, pero también bajo un paraguas heteronormativo”, comenzó explicando.

“Estábamos casados, con hijos, con hogares y todas esas cosas típicas que creo que la mayoría de las personas heterosexuales desearían, y quizás también las personas gays. Creo que es una misión extremadamente importante... Tal vez hablar de ‘misión’ es un poco grandilocuente; pero probablemente lo más asombroso para un hombre queer en nuestra sociedad actual es criar a estos niños con una concienciación tan profunda”, continuó.

“Esta es una conversación que tengo con mis hijos a diario... Les explico cómo son las familias, cuántos padres tienen ciertos niños, qué tipo de padres tienen. Es educativo para ellos, pero también me ayuda a poner las cosas en contexto como padre, como persona y como hombre queer. Creo que tener hijos no es para todos. Especialmente para nosotros, es una decisión muy importante porque no tengo útero. ¡Así que no voy a quedar embarazado accidentalmente! Es algo muy significativo. Pero se lo recomiendo a cualquiera que esté dispuesto y quiera tener hijos, porque creo que es algo relevante que hacer por los niños y por toda una nueva generación. También es la cosa más loca que podrías hacer", señaló.

Y fundamentó: “Es divertidísimo y glorioso, y no lo cambiaría por nada, pero también es, ya sabes, lo más estresante y lo más gratificante a la vez. A veces no te dan nada, y a veces te lo dan todo. Así que no voy a edulcorarlo; genera felicidad, pero es como un espectro de emociones. Es la cosa más loca que he hecho en mi vida, y solo he sentido respeto por mis padres desde que tuve a mis hijos”.

Casi dos meses después de anunciar su separaciónRicky Martin y Yosef llegaron a un acuerdo de divorcio amistoso y confidencial con el que pusieron fin a sus siete años de matrimonio. La estrella puertorriqueña y el artista sirio pactaron “un acuerdo escrito para dividir sus derechos de propiedad y matrimonio, incluida la manutención de sus hijos.

“Ha sido maravilloso, incluso le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro sobre cómo divorciarse adecuadamente, ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos, lo hemos conseguido con tiempo y tranquilidad”, reveló Ricky en aquel momento, en una entrevista con Telemundo.

Además de los dos hijos que comparte con Yosef, Martin es padre de los gemelos Matteo y Valentino. “Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, afirmó el intérprete de “Livin’ la vida loca” en conversación con el mismo medio. Y garantizó: “Jwan y yo siempre seremos familia y tenemos dos hijos que vamos a criar juntos”.

El cantante conoció originalmente a Yosef en 2015 en Londres a través de sus pinturas conceptuales y se casaron en 2017. Sin embargo, el amor duró solo algunos años, puesto que el propio artista contó que el divorcio de la pareja fue planeado desde antes del confinamiento por el Covid. “Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, es prepandémico. De manera responsable. Nos miramos a los ojos y sonreímos, nos abrazamos, pasamos por las altas y las bajas, lloramos juntos y nos reímos juntos”, se sinceró frente a Telemundo.

El músico insistió en un factor fundamental a la hora de tomar la decisión de separarse. “La comunicación es lo más importante. Nosotros resolvimos las diferencias con una buena charla o a lo mejor en la intimidad de nuestra habitación”, compartió.

“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”, dijo Martin años atrás.

Breaking NewsRicky MartinJwan YosefComunidad LGBTQ+
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Entretenimiento
