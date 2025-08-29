Opinión
29 de agosto de 2025
EntretenimientoFarándula
Noticia
Valentino, hijo de Ricky Martin, sorprende con nuevo “look” similar al de su padre

El adolescente, quien acaba de cumplir 17 años, compartió el resultado con sus seguidores de las redes sociales

29 de agosto de 2025 - 5:51 PM

El cantante y actor Ricky Martin, al centro, junto a sus hijos Matteo y Valentino, durante unas vacaciones en Japón.
El cantante y actor Ricky Martin, al centro, junto a sus hijos Matteo y Valentino, durante unas vacaciones en Japón. (Captura)
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

En cada entrevista, el astro boricua, Ricky Martin, habla de lo rápido que han crecido sus mellizos Valentino y Matteo, quienes recientemente celebraron su cumpleaños 17. El primero es quien tiene más presencia en redes sociales y constantemente comparte comparte con sus seguidores detalles de su vida cotidiana.

Recientemente, el joven sorprendió al mostrar su nuevo “look”, un estilo que ha acentuado el parecido con su padre.

A través de la sección de historias de Instagram Valentino publicó una “selfie” tomada frente al espejo. El adolescente, asimismo, presumió los resultados de sus arduas rutinas de entrenamiento.

Valentino, hijo de Ricky Martin, compartió recientemente su nuevo "look".
Valentino, hijo de Ricky Martin, compartió recientemente su nuevo "look". (Captura)

Quien suele llevar su melena castaña ligeramente crecida, lució un corte texturizado estilo “french crop” con el cual conservó un poco el largo que tenía, pero con los lados y la nuca más cortos y definidos.

El hijo de Ricky Martin no agregó ninguna descripción en su foto y solo la ambientó con el tema “New World” de Valious y Andrei.

En marzo de 2024, el boricua habló como pocas veces de su relación con sus hijos Valentino y Matteo y contó que suele viajar por ellos por el mundo mientras atiende sus compromisos de trabajo.

“Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, expresó en entrevista para “Despierta América” de Univision.

La historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef comenzó en 2015. Para ese entonces, el cantante y el artista plástico se limitaron a compartir mensajes privados a través de Instagram.El 16 de abril de 2016 el intérprete de "Vuelve" confirmó su relación con el pintor sueco de origen sirio mediante una publicación en Instagram de una foto de ambos tomados de la mano en un evento benéfico en Brasil."Cuando salí del auto y lo vi, dije: ‘Vaya, espera un minuto, creo que este es el hombre de mi vida y creo que me voy a casar con él”, dijo Ricky Martin en una ocasión sobre el día que vio a su ahora expareja por primera vez.
1 / 10 | Ricky Martin y Jwan Yosef, la historia de su amor en fotos. La historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef comenzó en 2015. Para ese entonces, el cantante y el artista plástico se limitaron a compartir mensajes privados a través de Instagram. - Instagram

Ricky Martin
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
