Valentino, hijo de Ricky Martin, sorprende con nuevo “look” similar al de su padre
El adolescente, quien acaba de cumplir 17 años, compartió el resultado con sus seguidores de las redes sociales
29 de agosto de 2025 - 5:51 PM
En cada entrevista, el astro boricua, Ricky Martin, habla de lo rápido que han crecido sus mellizos Valentino y Matteo, quienes recientemente celebraron su cumpleaños 17. El primero es quien tiene más presencia en redes sociales y constantemente comparte comparte con sus seguidores detalles de su vida cotidiana.
Recientemente, el joven sorprendió al mostrar su nuevo “look”, un estilo que ha acentuado el parecido con su padre.
A través de la sección de historias de Instagram Valentino publicó una “selfie” tomada frente al espejo. El adolescente, asimismo, presumió los resultados de sus arduas rutinas de entrenamiento.
Quien suele llevar su melena castaña ligeramente crecida, lució un corte texturizado estilo “french crop” con el cual conservó un poco el largo que tenía, pero con los lados y la nuca más cortos y definidos.
El hijo de Ricky Martin no agregó ninguna descripción en su foto y solo la ambientó con el tema “New World” de Valious y Andrei.
En marzo de 2024, el boricua habló como pocas veces de su relación con sus hijos Valentino y Matteo y contó que suele viajar por ellos por el mundo mientras atiende sus compromisos de trabajo.
“Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, expresó en entrevista para “Despierta América” de Univision.
