Revelan las reglas de “La Granja VIP”: ¿Qué conductas podrían provocar una expulsión?

Para Adal Ramones, el conflicto es parte de un reality show.

Que los participantes discutan, se reten y busquen dejar al otro sin argumentos forma parte del juego. Lo que ya no cabe, considera, es que esa tensión derive en insultos o expresiones clasistas, sexistas o xenofóbicas.

Previo al estreno de la segunda temporada de “La granja VIP”, que volverá a conducir por TV Azteca a partir de esta noche, el conductor advierte que la producción contempla sanciones más severas y que una falta grave podría terminar incluso en expulsión.

“En “La granja VIP” no podemos dejar que alguien se exprese mal de mujeres y hombres, que sea clasista, que sea sexista, que sea xenofóbico. No, no podemos permitirlo. Una cosa es que tú tengas que esgrimir argumentos para derrotar a un compañero, dejarlo con la boca abierta y vencerlo, pero otra cosa es insultar por insultar. No lo vamos a permitir. Si llegara a suceder, obviamente lo más seguro es que haya castigos graves e incluso hasta la expulsión”, dijo el presentador a EL UNIVERSAL.

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Ramones no menciona directamente ningún programa al hablar de esos límites. Sin embargo, el antecedente está en este tipo de formato televisivo.

Recordemos que, en 2024, la segunda temporada de “La casa de los famosos México” quedó marcada por los enfrentamientos de Adrián Marcelo con Gala Montes. Tras una nueva discusión, el creador de contenido abandonó el programa y varias marcas retiraron su patrocinio al rechazar comportamientos mostrados dentro de la casa.

La primera temporada de “La granja VIP” también tuvo choques que obligaron a intervenir a la producción.

En diciembre pasado, una discusión entre Alberto “El Patrón” del Río y Eleazar Gómez escaló hasta el contacto físico. Tras revisar las imágenes, el programa sancionó al luchador con nominación directa y dio una llamada de atención a Gómez.

“Desde el año pasado se vio eso y castigamos a los que hicieron esas cosas. Ahora los castigos serán más severos”, señaló Ramones.

Esta temporada reúne además a figuras acostumbradas a la polémica, entre ellas Niurka Marcos, Carlos Trejo, Manelyk González, Ivonne Montero, Kunno y La Bebeshita.

Alfredo Adame, ganador de la primera edición y quien mantiene desde hace años una rivalidad pública con Trejo, estará ahora entre los críticos.

“Son gente que tiene horas de vuelo recorridas en realities, pero ninguno con animales, con horarios para trabajar ordeñando o recogiendo huevos. Creo que esto va a explotar”, anticipó Ramones

Para el conductor, las condiciones del encierro también explican parte de las confrontaciones. “Es un juego de estrategia. No quiere decir que las personas sean así en la vida real. Cuando entran las variables que no dependen de nosotros, nos va a salir el: ‘¿Por qué vas a comer más tú?’ Entonces ya estás sobreviviendo”.

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Aprende del formato

Ramones llega a esta segunda temporada con más de tres décadas de experiencia en televisión, aunque admite que el año pasado tuvo que aprender las reglas particulares de este formato.

“El año pasado era un perfecto novato en realities de encierro. Yo decía: ‘Pues sí, pero se encierran en “Bailando por un sueño”, se encierran en “La academia”, pero no pelean por comida, no se enojan porque no hay agua’”, aseguró.

Sin embargo, en “La Granja”, los famosos deben además levantarse temprano, trabajar, atender animales y cumplir tareas que inciden en la convivencia. Ramones sí conocía, en cambio, otra de las exigencias del programa: resolver en vivo.

Durante 12 años condujo “Otro rollo” bajo esa modalidad y posteriormente hizo programas como “La academia”. Esa experiencia, cuenta, resultó útil cuando en la primera temporada fallaba la señal, desaparecía el prompter o le pedían prolongar un segmento.

“Se te va el prompter, se va el apuntador, se va todo y de repente: improvisa, improvisa. Y me encanta. A mí todo lo que sea no guion, pues yo estoy como pez en el agua”.

Tampoco teme repetir las críticas que recibió durante las primeras emisiones de 2025. Dice que dejó de leer comentarios en redes sociales y prefiere atender la evaluación interna de la televisora.

“No hay nada mejor que callar bocas con tu trabajo. Los jefes me dijeron: ‘Nosotros analizamos todo, cada capítulo, cada audiencia, cada minuto y nos resultaste’. Con eso me basta”.

Esta vez habrá además una competencia que el año pasado no coincidió con el arranque de “La Granja”: “La casa de los famosos México” seguirá al aire.