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Actriz de “Rebelde” preocupa al compartir su estado de su salud mental en las redes sociales

Estefanía Villareal interpretó a Celina Ferrer, en la telenovela de Pedro Damián, entre 2004 y 2006

6 de septiembre de 2026 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Estefanía Villareal. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Estefanía Villareal, actriz mexicana, mejor recordada por su papel en “Rebelde” como “Celina Ferrer”, compartió, este fin de semana, una publicación en la que se sinceró con sus seguidores acerca del momento que atraviesa emocionalmente y, habla de su salud mental.

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Fue a través de su cuenta de Instagram que Villareal envió un mensaje, el cual, no sólo fue dirigido a sus fans, sino también a su familia y a sus seres queridos, a través del que expresó que, está librando una batalla contra su salud mental.

Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiera que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana”, dijo.

La historia que publicó en su Instagram.
La historia que publicó en su Instagram. (Instagram)

También se dirigió directamente a su progenitora a quien, abiertamente, le habló del momento tan vulnerable que, al parecer, está pasando la actriz.

“Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, lamentó.

Desde su aparición en “Rebelde”, como Celina Ferrer, la mejor amiga de Mía Colucci (Anahí) y Vico Paz (Angeligue Boyer), Estefanía se granjeó un grupo de fanáticos que, luego de más de dos décadas del estreno de la telenovela, han seguido, de forma cautiva, su carrera como actriz.

Villareal nunca abandonó la actuación, luego de destacarse como actriz juvenil, también ha participado en otros melodramas, todos de Televisa, como “Cuidad con el ángel”, “Un refugio para el amor”, “Yo no creo en los hombres” y, más recientemente en producciones como “Monteverde” y “Doménica Montero”.

Aún después de terminar las grabaciones de la telenovela que le traería reconocimiento nacional e internacional pues, cabe destacar que, en el 2000, cuando tenía 13 años, también tuvo una aparición secundaria en la telenovela infantil “Carita de ángel”, conservó una estrecha amistad con una de sus compañeras de reparto, Karla Cossio, la que dio vida a Pilar Gandía, la hija del director del Elite Way School.

La Línea PAS 1-800-981-0023/988 o TDD 1-888-672-7623 está disponible libre de cargos las 24 horas del día, los siete días de la semana, a todos aquellos que necesiten una primera ayuda psicosocial. Ofrece orientación, consejería en crisis, cernimiento preliminar y coordinación de hospital, entre otros servicios.

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NovelasMéxico
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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