28 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Pedro Damián tuvo un romance con Dulce María?: productor de “Rebelde” rompe el silencio

El creador de la banda “RBD” habla sobre los rumores de una relación con la actriz durante el rodaje de la telenovela

28 de agosto de 2025 - 1:54 PM

Los integrantes de la banda "RBD". (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Pedro Damián, el productor de la telenovela “Rebelde” habló de la supuesta relación que mantuvo con Dulce María durante la época del grupo.

Damián y Dulce María trabajaron juntos en las telenovelas “Clase 406” y “Rebelde” de esta última se creó el grupo “RBD” y durante ese periodo fue que surgieron rumores de romance entre ellos.

“Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”, aseguró el productor en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

RBD realizó conciertos en Puerto Rico en el 2005 y 2008. La agrupación se presentó por primera vez en la isla el 3 de diciembre de 2005, en el Coliseo de Puerto Rico.En esa ocasión, celebraron tres funciones de la gira "RBD Tour Generación" ante un público que no dudó en gritar y gozar con el grupo durante todas sus presentaciones. La gira "Empezar de cero" fue su despedida en la Isla.
1 / 23 | FOTOS | RBD y su paso en Puerto Rico. RBD realizó conciertos en Puerto Rico en el 2005 y 2008. La agrupación se presentó por primera vez en la isla el 3 de diciembre de 2005, en el Coliseo de Puerto Rico. - Archivo

“Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”, indicó.

Durante la conversación sobre sus relaciones, recordó el romance que tuvo con la actriz Mariana Seoane: “He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”.

La famosa telenovela de Televisa, una adaptación de la telenovela argentina “Rebelde Way”, fue lanzada en 2004 y su última emisión fue en 2006.

Damián fue el productor de la famosa telenovela mexicana que tuvo como protagonistas a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Posteriormente se creó la banda, el exitoso grupo musical.

Reencuentro histórico: La gira de RBD marcó el esperado regreso de la icónica banda, que se separó en 2008. Este reencuentro generó una gran expectativa entre los fanáticos de la agrupación.Fecha de inicio: La gira comenzó oficialmente el 25 agosto en El Paso Texas, Estados Unidos y desde entonces recorrió diversas ciudades de América Latina y Estados Unidos. ¿Qué pasará ahora?: “Hoy se cierra un ciclo y es muy difícil decir adiós, no sabemos que pueda pasar, pero hoy quiero agradecerles por todo el amor que nos han dado, por no olvidarnos, gracias por no parar de soñar, gracias por ayudarme a creer en mí y a vencer todos mis miedos”, se despidió Dulce María en el último de los conciertos.
1 / 10 | Revive la épica gira de RBD con estos 10 datos esenciales . Reencuentro histórico: La gira de RBD marcó el esperado regreso de la icónica banda, que se separó en 2008. Este reencuentro generó una gran expectativa entre los fanáticos de la agrupación. - Eduardo Verdugo

RBDTelenovelasRomancesTelevisa
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
