¿Pedro Damián tuvo un romance con Dulce María?: productor de “Rebelde” rompe el silencio
El creador de la banda “RBD” habla sobre los rumores de una relación con la actriz durante el rodaje de la telenovela
28 de agosto de 2025 - 1:54 PM
28 de agosto de 2025 - 1:54 PM
Pedro Damián, el productor de la telenovela “Rebelde” habló de la supuesta relación que mantuvo con Dulce María durante la época del grupo.
Damián y Dulce María trabajaron juntos en las telenovelas “Clase 406” y “Rebelde” de esta última se creó el grupo “RBD” y durante ese periodo fue que surgieron rumores de romance entre ellos.
“Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”, aseguró el productor en el programa “El minuto que cambió mi destino”.
“Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”, indicó.
Durante la conversación sobre sus relaciones, recordó el romance que tuvo con la actriz Mariana Seoane: “He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”.
La famosa telenovela de Televisa, una adaptación de la telenovela argentina “Rebelde Way”, fue lanzada en 2004 y su última emisión fue en 2006.
Damián fue el productor de la famosa telenovela mexicana que tuvo como protagonistas a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Posteriormente se creó la banda, el exitoso grupo musical.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: