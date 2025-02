View this post on Instagram

El distanciamiento entre Perroni, Anahí y Dulce María se hizo aún más evidente en diciembre, cuando Perroni no asistió a la fiesta de cumpleaños que Anahí organizó para Dulce María. En dicha celebración estuvieron presentes otras compañeras del elenco de “Rebelde”, pero la ausencia de Maite no pasó desapercibida, lo que encendió las alarmas entre los seguidores del grupo.

El futuro de RBD: un panorama incierto

En cuanto a la posibilidad de un nuevo reencuentro en los escenarios, Perroni fue clara al señalar que, por ahora, no hay planes en marcha. “No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, afirmó la actriz. Estas palabras refuerzan la idea de que las diferencias entre los integrantes del grupo han complicado cualquier intento de reconciliación.