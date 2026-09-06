“Los éxitos esenciales de Shorty Bon Bon”: una épica boricua encuentra su voz en español

Qué fácil es olvidar que la poesía es música. A lo largo de los siglos, los sonidos emitidos por la boca, luego las palabras, han sido el primer instrumento. Desde mucho antes de que las letras llegaran a plasmarse sobre cualquier superficie, fueron la voz y la memoria los primeros grandes poemarios, versos que contaban historias épicas y trágicas, mitológicas y profundamente humanas. “Los éxitos esenciales de Shorty Bon Bon” pertenece a esa misma tradición.

Un libro de poemas publicado originalmente en 2014 encuentra vida nueva en una traducción al español que le inflama una melódica sabrosura a cada palabra. Willie Perdomo, poeta de la tradición “nuyorican”, hizo con “Shorty Bon Bon” algo verdaderamente extraordinario: creó una épica caribeña, puertorriqueña, sobre todo, que utiliza el verso y la estrofa para narrar una historia. Aquí los poemas no pueden ser leídos fuera de contexto, pues todo el libro es como un solo poema, dividido para facilitar su lectura, pero que conforma una sola cosa. Esa cosa es la tragedia de la vida de un músico, percusionista, destacado en la escena de la salsa gorda en su época dorada, la desgracia de un amor condenado a la miseria, el renacimiento de un hombre que lo tiene todo, lo pierde todo, y, quizá, logra tenerlo otra vez.

PUBLICIDAD

Más de una década después, Mayra Santos Febres, comadre, amiga y colega de Perdomo, ha creado una traducción exquisita y delirante, de la que resulta casi imposible despegarse hasta no terminar. Y es que tanto Perdomo como Santos Febres se apoderan del lenguaje de la salsa y de la música caribeña para contar esta historia al son de una clave que va cambiando según se va contando. A veces, suena a descarga fervorosa de congas, otras veces suena a bolero místico, es un texto que se mueve entre los descaros de la guaracha y los dilemas de la guajira, es un libro que siempre está sonando. Y es que Perdomo trae el sonido en la sangre.

Portada del libro "Los éxitos esenciales de Shorty Bon Bon". (Suministrada)

“Mi abuelo murió de cáncer, pero quisiera que estuviera vivo para poder leer esta traducción”, dijo el autor. “Mi abuelo era letrista. Cuando lo conocí, le dije que yo era poeta y él fue a su cuarto y regresó con una maleta vieja llena de canciones escritas a mano. Y entonces me transporté de repente a cuando tenía cuatro o cinco años, y allí estaban todos mis tíos tocando, había visitas, y todo el mundo estaba tocando, y yo intentaba seguirles el ritmo con mi pequeña conga. Ese es un recuerdo muy especial para mí, y creo que el libro también fue un intento de volver a él, de honrar ese recuerdo”.

Lo familiar atraviesa todo el poemario porque el personaje principal, el titular Shorty, está parcialmente inspirado en un tío suyo percusionista, que tocó con varios grupos musicales durante la gran era de la salsa. Perdomo logra encontrar un balance entre lo familiar y lo épico con belleza extraordinaria y desgarradora. Pero la magia del libro encuentra sus encantos también en otras decisiones narrativas, como la incorporación del poeta como personaje, además de griot.

PUBLICIDAD

“Una de las cosas que siempre me asombra de un libro, digamos como la ‘Divina Comedia de Dante’, es que tú, el poeta, realmente puedes hablar con algunos de los muertos, y luego los muertos responden. Entonces, en ese sentido, se convirtió en un libro narrado desde abajo, se convirtió en un libro que necesitaba un arco narrativo, y es difícil leer poemas de este libro como casos aislados, porque tienes que contextualizarlos con toda la historia de fondo. No solo hay una carga narrativa, sino que el libro necesitaba una carga sonora. Creo que esta idea de que aparezcan personajes y un poeta se inserte es como una forma metanarrativa. Cada libro de alguna manera trata sobre escribir un libro, y creo que eso fue lo que encontré en Shorty Bon Bon. Por eso, las canciones de libertad que el poeta intenta escribir una y otra vez son parte del proceso, hasta que encuentras tu sonido, hasta que encuentras tu voz, y creo que Shorty lo guía de alguna manera”, aseguró Perdomo.

El trabajo de traducir produce obras que, necesariamente, son reescritas con la intención de transmitir las mismas ideas y conceptos que se contienen en el lenguaje original. Es por esa razón que la versión en español del poemario es tan propio de Mayra Santos Febres como de Perdomo. La escritora puertorriqueña también tuvo que inmiscuirse en las profundidades de la salsa para poder volver a contar esta historia con palabras nuevas, aunque parecidas, a las de la versión original.

PUBLICIDAD

“Una de las cosas más importantes es cómo la salsa se convierte en un referente histórico, poético. Es todo un libro trabajado desde ahí. Lo que a mí me vuela la cabeza que hace Willie Perdomo, que conoce mucho de los clásicos y de la poesía clásica, narrativa, de contar una historia, cómo él hace eso desde los patrones rítmicos de la música, de salsa, y cómo eso se convierte, cómo de repente el poemario parece un poema del ‘Mio Cid’, pero boricua”, explicó Santos Febres.

El rol del poeta en la obra fue también algo en lo que la traductora pensó mucho, conectándolo, finalmente, a esa misma tradición épica de la que se nutre el material original.

“Es un giro clásico, porque ese es el giro de Hamlet y Mercucio, en donde le dice Hamlet a Mercucio ‘quédate y cuenta la historia, porque yo me estoy muriendo’. Entonces, el poeta se convierte en la figura que está recogiendo esa historia y creando esta obra, se convierte en todos los poetas. El hecho de que, en la tradición del libro, ese poeta también es un músico, es un bardo, está conectado con la salsa, está conectado con la rumba de callejón, está conectado con cómo nosotros en las comunidades puertorriqueñas asumimos la poesía y el arte: es un poeta comunitario, es un poeta comunal, es la tradición oral completa, la tradición cantada completa. Ese poeta también es el lector porque en nuestras tradiciones nunca ha habido una división clara entre lo que es oral y lo que es literario, entre lo que es individual y lo que es colectivo”, dijo.

Y es ahí de donde el libro saca su hechizo más potente: al leer “Los éxitos esenciales de Shorty Bon Bon”, el lector se convierte en el poeta, sin darse cuenta, uniéndose al coro de voces y músicos que se salen de las páginas para montar una rumba.