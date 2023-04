Cuando Mayra Santos Febres habla, la gente escucha. Se ha ganado ese derecho. El poder de su presencia lo ha forjado al son de trabajo duro y sacrificio. Pocas personas en Puerto Rico han labrado la palabra viva como ella. Mayra Santos Febres ha hecho con párrafos, oraciones, verbos, adjetivos, elipsis, metáforas, sinécdoques, anáforas e hipérboles lo que un agricultor hace con la tierra fresca, abriendo surcos en sus campos, regando la semilla y cuidándola hasta crecer.

Esta noche viste un “body suit” largo de un amarillo verdoso —o verde amarillento— y sus dedos van adornados con epicúreas sortijas. Cuando se levanta y camina hacia el podio, se carga con una humildad elegante, mientras una sonrisa, siempre pícara (conspiradora, casi) se le forma en la boca al acomodar los papeles para la charla magistral que ofrecerá.

Cuando empieza, sus palabras fluyen como el agua del río sigue su camino hacia el mar. Habla con autoridad, pero con cuidado; sin prisa, pero sin pausa; y habla, sobre todo, con intención. “Dame las palabras y hago lo que sea con ellas”, dijo alguna vez.

PUBLICIDAD

“Las mil identidades y el futuro de la literatura puertorriqueña” lleva por título su discurso. No es labor sencilla, podría decirse que hasta ambiciosa, pero si alguien puede darse a la tarea arcana de profetizar el futuro de le escritura en Puerto Rico, es ella.

“Nunca he pensado en mí como activista, ni como profesora, siempre me he pensado simple y sencillamente como una escritora”, empieza diciendo, y continúa con frases geniales como “empecé a escribir lo que no leía” y “nuestra literatura no la producen autores, sino comunidades enteras” y “no puedo predecir el futuro, pero sí me lo puedo imaginar”.

“También soy una escritora inmersa en el cambio de narrativas que nos están invitando a hacer estas nuevas políticas de la identidad. Dichas políticas han reconfigurado nuestra historia y las maneras de imaginar nuevas formas de convivencia”, dice.

“Es de ahí que propongo este juego que también es un ejercicio de hablar de la literatura boricua del futuro. Obviamente, no soy pitonisa, ni una reencarnación de Walter Mercado, aunque quisiera; extraño mucho a tití Walter”, continúa.

Asumiendo entonces la responsabilidad que le ha sido conferida, e invocando el espíritu de Walter Mercado, Mayra Santos Febres comparte sus predicciones —o esperanzas— para el futuro de la literatura en Puerto Rico.

La profecía comienza con la ciencia ficción, las exploraciones de la fantasía, el espiritismo y todo lo que se pueda considerar como oculto.

El paseo continúa entonces por los cuerpos ensangrentados, los asesinatos misteriosos y los detectives con la literatura policial, para luego parar en el reino de la literatura queer, con las complejidades de sus narrativas modernas, que no se limitan ya solo a lo binario, sino a las relaciones de lo gay, lo bisexual y lo trans con la raza, el colonialismo y la violencia.

PUBLICIDAD

El camino de su oratoria bifurca luego hacia la filosofía caribeña, un género del que se ha producido muy poco en la isla y que está arraigado a una de las tradiciones más antiguas del pensamiento humano. La literatura histórica cimarrona y antirracista es otro de los espacios que la autora designa como aptos para una amplia exploración.

Insiste, después, en la necesidad de las memorias y biografías. Le parece absurdo que con la cantidad enorme de puertorriqueños ilustres, la recopilación literaria de sus vidas sea tan pobre.

Al final del camino, su visión para el futuro consiste en miradas que permitan la reconstrucción de mundos complejos, la exploración de las maneras complejas y diversas de ser boricua.

“Necesitamos recuperar esa imaginación”, dice, casi al final.

Luego de terminar su clase, comparte con el público presente. Firma algunos autógrafos, se toma un par de fotos, saluda con cariño a los que han esperado hasta el final para intercambiar breves palabras con ella.

Cuando todo ha pasado, toma asiento y comienza a devorar una bandejita de entremeses que le han traído, pues no ha tenido tiempo para comer. Durante este breve respiro, habla sobre las motivaciones detrás de su discurso.

“Hubo un momento en que la literatura puertorriqueña era bien importante”, dice. “Ahora estamos en un hiato, pero están empezando a salir un montón de documentales y cine puertorriqueño bien importantes. Hemos visto esa evolución. Tenemos que preguntarnos también ¿cómo funciona la literatura puertorriqueña? Funciona mucho desde la poesía, pero también desde el cuento. Ahora, esas dos ramas están bien fuertes, cómo las seguimos expandiendo”.

PUBLICIDAD

Sus ojos oscuros resplandecen opacamente bajo la luz hospitalezca del salón, o quizás sea la sombra amarilla que lleva en los párpados. Su mirada profunda se siente como una lupa sobre el cuerpo.

“La narrativa es bien importante porque es como reescribir la historia y reescribir las identidades. Por eso decidí enfocarme en la narrativa o en los poemas narrativos y en los ensayos filosóficos, memorias, biografías, porque de verdad que no hay. Y entonces nosotros nos merecemos esa literatura y mirar cómo se comporta la literatura puertorriqueña es bien importante porque eso es un ser vivo y cómo lo podemos seguir nutriendo. Y para dónde vamos. Yo creo que hace falta más narrativa larga”, explica mientras un admirador se acerca para saludar.

“Estoy en una entrevista ahora mismo, pero si me espera…”, le dice con gran tacto. La persona, un poco avergonzada, se disculpa y se aparta a esperar.

“Nosotros tenemos un problema, que es que tiramos muchas cosas a la basura también porque no reconocemos el valor de lo que tenemos”, explica la autora y abunda sobre los retos que enfrenta la clase literaria en Puerto Rico.

“Es muy difícil ser Mirta de Perales: ser el escritor, el editor, el vendedor, el gestor. Si hubiese un tipo de infraestructura que incentivara el trabajo de los escritores, nosotros estaríamos bien. Talento hay, pero necesitas comer. Esto no funciona sin dinero y no funciona sin infraestructura. Se puede hacer una industria cultural en Puerto Rico. ¿Tú quieres que la gente venga? ¿A ver qué? ¿Casinos y playas? Sí, eso y a escritores, Martes de Galería, festivales gastronómicos, todas esas cosas. La literatura es parte de ese circuito”, dice.

PUBLICIDAD

Cuando se le pregunta si cree que es posible darle una definición a la literatura puertorriqueña de la mano del futuro que acaba de predecir, su respuesta es directa.

“La verdad es que no me interesa. Me gusta la riqueza de esa multiplicidad. Yo creo que la definición de lo puertorriqueño es precisamente esa riqueza. Nosotros somos ciudadanos del mundo con unas historias muy largas de diáspora, tanto en la formación como en nuestra expansión. Y redefinimos y retamos lo que toda persona piensa que es lo puertorriqueño. Y nosotros nos escapamos y mostramos algo más de lo que podría ser. Eso es lo que a mí me gusta de toda esta guasábara de cultura, gente y afecto”

“Nosotros tenemos como una benignidad que nos deja ser bien arriesgados y bien exploradores con la expansión de nuestras identidades”

Al terminar la entrevista, la autora se levanta y recoge sus cosas. El aficionado que la espera finalmente puede intercambiar algunas palabras con ella, de las que parece satisfecho al terminar.

Hay un futuro brillante para la literatura en Puerto Rico. Y mientras nuevas generaciones se van formando y encontrando sus voces, Mayra Santos Febres continúa, con su pluma segura, escribiendo y esperando.