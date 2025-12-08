Piden expulsión de “El Patrón” de “La Granja VIP” por rozar a Eleazar Gómez

Luego de una discusión a la hora de la comida entre Eleazar Gómez y José Alberto Rodríguez “El Patrón” en “La Granja VIP”, la tensión aumentó a tal extremo que, al tratar de intimidar al actor, el deportista tocó sus pantalones, lo que hizo explotar al público que, a través de redes sociales ya pide la expulsión del participante.

Durante el 24/7 de "La granja VIP“, se pudo ver que, mientras Gómez se encontraba sentado, terminando sus alimentos, “El Patrón” le expresó el hastío que le generaba tratar con él día a día, motivo por el que el actor le dio una sugerencia: que renunciara a la competencia.

“Por mí, te puedes encabr*nar todo lo que quieras, a mí me da exactamente lo mismo; si te levantaste de mal humor no es mi problema, es el tuyo, te puedes ir en el momento que quieras si no aguantas, te veo cansado”, dijo Gómez.

Rodríguez comenzó a imitar su tono de voz con ironía y también simuló la manera en que Eleazar Gómez suele reírse.

“¿Te vas a volver a hacer pipí?, ¿te vas a volver a hacer pipí?, ven para que te hagas pipí”, dijo insistentemente.

En ese momento, el actor se acercó a “El Patrón” y, cuando estuvieron uno frente al otro, ambos alzaron el mentón en forma de amenaza. Sin embargo, ninguno de sus compañeros alrededor intervino. Kim Shantal y César Doroteo “Teo” reían y presenciaban la pelea.

“Si hiciera todo como tú de la ching…a y a medias...”, dijo Rodríguez.

“Trabajo igual que todos”, contestó molesto el actor.

“No trabajas igual que todos, te expongo, estoy hasta la madre de ti, ´vamos a hacerlo...´, pero bien mal porque todo lo hago de la ching*da, no sé martillar, no sé serruchar, no sé limpiar, no sé cocinar, pero hago como si supiera porque no sé nada, ´vamos a hacerlo... de la ching*da´”, dijo simulando ser el propio Eleazar.

Así, Eleazar le aseguró que, si así lo deseaba, podía sacarlo la próxima semana y él, en cambio, llegaría a la final de la competencia.

Pero fue cuando “El Patrón” volvió a mencionar el acto de micción para molestar al actor que se acercó un poco más a él y colocó una de sus manos en el pantalón de Gómez, cerca del área del zipper, lo que desató un enfrentamiento corporal.

“¿Ya te hiciste pipí?”, repitió mientras lo tocaba.

“No me toques, cabr*n, eso es faltarme al respeto, no me toques”, dijo Gómez.

Después usó su codo para alejar al “Patrón”, quien lo empujó advirtiéndolo que él tampoco quería que lo tocase.