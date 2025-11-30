Padre de Sergio Mayer Mori solicita medidas de protección contra panelistas de “La Granja VIP”

El actor Sergio Mayer informó que un juez ratificó medidas de protección en contra de Ferka y Linet Puente, integrantes del panel de "La granja VIP“, y a favor de su nieta y de su hijo Sergio Mayer Mori.

Esta medida, dijo es para evitar que esas dos conductoras “sigan violentando a su nieta como a Sergio, su hijo, con comentarios de minimizar y normalizar el estupro del que fue víctima.

“Se solicitaron medidas de protección para evitar estar haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten a mi nieta principalmente”, dijo Mayer en compañía de sus abogados.

Sergio, quien ha participado en “reality show” como “La casa de los famosos México”, especificó que su hijo en calidad de víctima, puede platicar lo que quiera, y eso no da derecho a otras personas de hablar a la ligera sobre su vida.

Mayer fue enfático al decir que él va a proteger a su nieta incluso de sus padres, y condenó que Mayer Mori lleve nueve años siendo víctima y siendo revictimizado muchas veces.

Aseguró que, aunque por un lado Natalia Subtil, la madre de su nieta, le pide a su hijo que le de pensión, por el otro le boicotea sus proyectos.

La abogada de Sergio Mayer especificó que “el juez acaba de y ratificar medidas de protección en favor de la niña de identidad reservada, así como de su abuelo y de su padre, en ese sentido, ni las agresoras, interposita persona, pueden opinar sobre ese tema en específico”.

La abogada agregó que las agresoras (Ferka y Linet Puente) están haciendo escarnio con lo que vivió Mayer Mori, pensando que no pasa nada al atacar a un hombre que tiene una hija.

Sergio Mayer puntualizó que esta acción legal nada tiene que ver con "La granja VIP" ni con TV Azteca, sino con las personas que a título personal hicieron comentarios que según Mayer “generan apología del delito revictimizando a un menor de edad”.

¿Qué dijeron Linet Puente y Ferka sobre Mayer Mori?

La conductora Linet Puente opinó, junto con Ferka, sobre unos comentarios que hizo Sergio Mayer Mori dentro de “La granja VIP” sobre la relación que tuvo hace más de nueve años con la modelo Natalia Subtil; en aquel momento, ella tenía 27 años y él 17.