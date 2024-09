Sergio Mayer no podrá regresar a “La isla: desafío extremo” de Telemundo

“De acuerdo al informe, Tony y Uriel caminaron fuera de los límites de ‘Playa Baja’ en su último día en Antalya, llegaron a una villa cercana, en donde interactuaron, digamos, con las personas que estaban en el lugar. De acuerdo a las reglas de la competencia, que ya les había yo mencionado, por cierto, no pueden abandonar su área designada como territorio”, dijo Poza.

A modo de defensa, Garza manifestó que el mar los arrastró “un poco” y que llegaron al lugar para descansar y no morir ahogados. En el proceso, el actor dijo que se encontraron con dos niñas.

Luego de una advertencia, dictó Poza, la violación de una regla trae consecuencias. Ambos participantes fueron suspendidos y no pudieron participar del “Reto del territorio” ni del “Reto de la inmunidad”.

Sergio Mayer no regresará

El actor mexicano Sergio Mayer , por su parte, ya no es parte del “show” y su salida ha generado una serie de reacciones. Muchos lamentan la salida del intérprete del proyecto, mientras que otros critican que el “reality show”, en gran parte, sea pregrabado.

Esta noche, finalmente, la cadena de televisión hispana confirmó la salida oficial de Mayer. A través de un video en las redes sociales , el exhabitante de “La casa de los famosos México 1″ dio las razones por las que no pudo regresar a Turquía .

“Hola, qué tal, ¿cómo están? A través de este video quiero, lamentablemente, informarles, en especial a mis compañeros las ‘Panteras’, que lamentablemente, pues no voy a poner cumplir con el reto de regresar. Tengo un gran compromiso aquí en la Ciudad de México en donde, lamentablemente, se me complico y no voy a poder regresar. Con el dolor de mi corazón”, comunicó.