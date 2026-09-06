“The Power of Art”: El Museo de Arte de Ponce celebra su Gala Anual al tiempo que adelanta su reconstrucción

A meses de iniciar su reconstrucción, el Museo de Arte de Ponce (MAP) celebrará el poder del arte para unir y transformar comunidades en la cuadragésima segunda edición de su Gala Anual, este próximo 11 de diciembre en el hotel Condado Vanderbilt.

Con el título “The Power of Art”, el principal evento de recaudación de fondos de la institución ponceña, estará inspirado en una obra del artista puertorriqueño Carlos Betancourt, que representa gráficamente el momento que atraviesa el museo: la reinvención de un espacio cultural y artístico que continúe sirviendo a las comunidades con arte y propósito.

“Mientras avanzamos en nuestro proceso de reconstrucción, el arte continúa siendo nuestra fuerza y nuestro punto de encuentro: la fuerza que nos permite imaginar, crear y construir nuevas posibilidades. Cada aportación a esta Gala nos acerca a ese futuro y nos ayuda a garantizar que el Museo continúe cumpliendo su misión para las generaciones futuras”, expresó María Luis Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Directores del MAP y presidenta honoraria de la Gala.

PUBLICIDAD

La obra Re-Collections VIII (fall) (2009), que es parte de la colección del Museo, presenta una composición de elementos orgánicos –como cuerpos, plantas, flores, caracoles y recuerdos en tonos anaranjados– suspendidos en una vasta extensión azul cobalto. En la obra, ningún símbolo domina, sino que todos trabajan juntos para crear un universo colectivo y armonioso en la diversidad.

“La obra ejemplifica el estado donde está el Museo de Arte de Ponce ahora mismo, porque estamos en un momento de ebullición, de creatividad, de que estamos viendo cómo va a ser ese nuevo Museo cuando abramos al público en el 2028. Esa misma explosión de ideas es la que queremos representar a través de la Gala”, expresó, por su parte, Marcos Montero, director ejecutivo del MAP.

En esa “ebullición”, el equipo del MAP trabaja cómo lucirá el Museo de Arte de Ponce cuando reabra, cómo presentarán su colección y cuál será la programación, de manera que el ofrecimiento al público perpetúe los valores de la institución, pero adaptándose a los cambios sociales comunitarios y tecnológicos.

“Es el mismo Museo de Arte de Ponce que todo el mundo conoce, pero va a ser otra nueva visión donde va a hacer una más ambiciosa y más comprometida con la comunidad que servimos”, describió Montero.

Después de la secuencia de sismos que, hace seis años, afectaron la infraestructura del edificio Edward Durell Stone y limitaron la operación del museo, el apoyo de la Gala se vuelve aún más relevante para asegurar la sostenibilidad y la expansión de los programas y servicios de la institución.

PUBLICIDAD

Actualmente, el Museo de Arte de Ponce permanece cerrado mientras se realizan las labores de reconstrucción. No obstante, han trasladado parte de su oferta a espacios como Plaza del Caribe, donde realizan sus casas abiertas. Asimismo, acaban de renovar su alianza con el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce, para presentar obras de la colección del MAP.

De igual forma, en noviembre, llega su exposición itinerante “El sentido de lo bello” al Wadsworth Atheneum Museum en Connecticut, el cuarto de ocho museos en Estados Unidos, que presentará una colección de 60 obras del MAP.

Celebración con propósito

Como cada año, el evento será un encuentro para la comunidad filantrópica en Puerto Rico, que marcará el inicio de las navidades puertorriqueñas. “The Power of Art” atraviesa toda la Gala Anual, desde la ambientación a cargo de Emilio Olabarrieta Atelier, la nutrida oferta musical y el exquisito menú a cargo, por segundo año consecutivo, del chef ejecutivo del Condado Vanderbilt, Juan Peña.

La meta de recaudación para la Gala Anual es de $1,000,000, una cifra que esperan superar gracias al respaldo de sus auspiciadores.

Para Ferré Rangel, el apoyo que auspiciadores, colaboradores y amantes del arte, en general, dan al evento es reflejo del prestigio internacional del MAP, su colección extraordinaria y que ha sido parte de la comunidad puertorriqueña. Una institución que “ha traído el mundo a Puerto Rico y ha llevado a Puerto Rico al mundo”.

“[La Gala] celebra el principio de las navidades, celebra el principio de lo que a nosotros nos gusta: celebrar la familia, celebrarnos nosotros, celebrar nuestra cultura. De eso se trata también el museo: el museo es familia, el museo es cultura, el museo es fiesta, el museo es música”, comentó.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Junta de Directores del MAP también destacó que el trabajo del evento no sería posible sin el equipo del Museo y del Comité de Gala. Este año, el grupo lo copresiden Anaymir “Tuti” Muñoz y Francisco Aponte; Caroline McConnie y Richard Carrión Matienzo; María Victoria Muñoz y Rafael Cedeño Paulson; Oriela Medellín y Héctor Guillermo Martínez; Susana Iglesias y Rafael Amador.