UFC Fragrances escoge a Puerto Rico para su debut en Latinoamérica

Puerto Rico fue escogido como el primer mercado de Latinoamérica para el lanzamiento oficial de UFC Fragrances, una nueva colección de perfumes inspirada en la reconocida organización de artes marciales mixtas UFC, en una apuesta que busca ampliar el alcance de la marca más allá del deporte y acercarla al mundo del estilo de vida.

El lanzamiento, celebrado en la isla en Arena Medalla ante invitados de la industria de la belleza, socios comerciales y seguidores de la marca, fue descrito por sus organizadores como el resultado de meses de planificación y colaboración internacional.

“Tenemos hoy oficialmente el lanzamiento de UFC Fragrances en Puerto Rico y somos el primer sitio en Latinoamérica que vamos a tener este lanzamiento”, expresó Gabriel De Cárdenas, vicepresidente de Ventas y Mercadeo de Prestige Brands PR, durante la presentación. “El mundo completo está pendiente de lo que está pasando aquí porque nos escogieron a nosotros”, añadió.

Según explicó De Cárdenas, el proyecto comenzó a desarrollarse hace alrededor de ocho meses junto a varios socios comerciales que ayudaron a materializar la llegada de la línea de fragancias al mercado puertorriqueño.

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La UFC, máximo símbolo de tenacidad, determinación y excelencia en los deportes de combate, canaliza ahora su energía inigualable en una colección de fragancias revolucionaria. (Jomar José Rivera Cedeño)

La actividad contó además con la presencia de Lucas Knight, representante de la marca, quien viajó desde España para participar en el evento. Durante su intervención, destacó que la propuesta busca democratizar el acceso a perfumes de alta calidad.

“Para mí, el concepto clave de este lanzamiento es poder darle la experiencia de lujo a la gente a un precio asequible”, señaló Knight. “A través de estas formulaciones y de este concepto icónico es lo que queremos lograr”, agregó.

El ejecutivo también enfatizó que el proyecto es fruto de un esfuerzo colectivo entre distribuidores, desarrolladores y socios estratégicos. “No sería posible sin toda la gente involucrada. Estamos muy entusiasmados y con muchas ganas de ver cómo esto crece”, sostuvo.

Como parte de la estrategia comercial, se anunció que JCPenney tendrá la distribución exclusiva de UFC Fragrances durante su primer mes en Puerto Rico. Posteriormente, los productos estarán disponibles en otras perfumerías y tiendas por departamento alrededor de la isla.

“Estamos muy contentos porque son un socio estratégico y un punto importante que todo Puerto Rico conoce”, destacó De Cárdenas al agradecer el respaldo de la cadena minorista y de su equipo de trabajo.

Más allá de la presentación de los nuevos aromas, el evento también buscó conectar la esencia de la marca UFC con sus raíces en las artes marciales. Para ello contó con la participación de Andrés Vázquez, instructor de jiu-jitsu y fundador de un próximo gimnasio especializado en disciplina de combate en Hato Rey.

Vázquez ofreció una explicación sobre la evolución de las artes marciales mixtas y su impacto en la UFC desde su creación en 1993. Según indicó, la organización ayudó a transformar la conversación sobre cuál era el mejor arte marcial y promovió en cambio la combinación de diversas disciplinas para desarrollar un estilo propio dentro del octágono.

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El instructor comparó ese proceso con la creación de una fragancia.

“Los perfumistas trabajan diferentes notas para crear una expresión única. Los peleadores hacen algo similar al combinar distintas artes marciales para desarrollar su identidad dentro del combate”, explicó antes de presentar una demostración de grappling para los asistentes.