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Conor McGregor se vuela la rodilla en el primer asalto y pierde en su regreso a UFC

La pelea estelar en Las Vegas fue detenida en el 1:09 del episodio inicial a favor de Max Holloway

12 de julio de 2026 - 12:43 AM

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Conor McGregor lanza una patada contra Max Holloway antes de lastimarse la rodilla derecha. (John Locher)
Por W.G. Ramírez

Las Vegas - El regreso de Conor McGregor contra Max Holloway en UFC 329 terminó a tan solo 1:09 del primer asalto el sábado por la noche debido a una lesión en la rodilla.

Tras más de cinco años sin pelear, McGregor lanzó una patada circular de izquierda al inicio del combate, cayendo aparatosamente sobre su rodilla derecha.

Después de intentar patear y golpear a Holloway (28-9-0) dos veces más, quedó claro que McGregor (22-7-0) no podría terminar la pelea de peso wélter programada a cinco asaltos.

“Cinco años de inactividad en este deporte es duro”, dijo el presidente de la UFC, Dana White. “Suponemos que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior. Eso fue lo que supuse al verlo, y eso es lo que piensan también los médicos”.

Holloway era el favorito con una cuota de -300 en Bet MGM Sportsbook, lo que significa que un apostador tendría que apostar $300 para ganar $100. McGregor era el no favorito con una cuota de +240, lo que significa que un apostador ganaría 240 dólares con una apuesta de 100 dólares al irlandés.

McGregor, quien entró al ring al son de “Hypnotize” de Notorious Biggie Smalls y entre el rugido del público que llenaba el recinto, peleó por última vez exactamente cinco años y un día antes del sábado por la noche.

Para deleite de un público eufórico, apenas unas horas después de que su país, Inglaterra, ganara su partido de cuartos de final contra Noruega en la Copa del Mundo, Paddy Pimblett (24-4-0), del Liverpool, derrotó rápidamente a Benoit Saint Denis (17-4-0) por nocaut técnico en el primer asalto.

Pimblett, quien partía como no favorito con una cuota de +120, bloqueó una patada circular, se lanzó al ataque y rápidamente aplicó una llave de cabeza frontal para dejar inconsciente a Saint Denis y conseguir la victoria en 52 segundos.

En un combate de peso gallo, Mario Bautista (18-3-0) derrotó a Cory Sandhagen (18-7-0) por decisión unánime, tras aprovechar una patada a la pierna en el primer asalto y presionar en cada asalto posterior. Una ráfaga de golpes en el tercer asalto le aseguró la victoria.

En un combate de peso mosca programado a tres asaltos, Brandon Royval (18-9-0) aplicó una estrangulación trasera a Lone’er Kavanagh (10-2-0) para ganar por sumisión a los 3:40 del último asalto.

En una sorpresa absoluta para abrir la cartelera principal, un ensangrentado King Green (36-17-0) resistió una paliza durante casi todo el primer asalto antes de conectar un derechazo a la mandíbula de Terrance McKinney (18-9-0) a falta de unos 20 segundos, y finalmente lo noqueó técnicamente a los 4:59.

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Conor McGregorUFC
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