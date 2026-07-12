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Adiós al Mundial de Haaland: Inglaterra vence a Noruega y se instala en semifinales

Jude Bellingham marcó los dos goles de los ingleses, quienes esperan por Argentina o Suiza por el pase a la final

12 de julio de 2026 - 8:14 PM

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Erling Haaland, de Noruega, recibe una falta de Elliot Anderson, de Inglaterra, durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado 11 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell)
Por Alanis Thames

Jude Bellingham anotó el sábado en el alargue el tanto que dio a Inglaterra la victoria por 2-1 sobre Noruega para instalarse en las semifinales del Mundial.

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Bellingham, quien había logrado el gol del empate en el primer tiempo del partido de cuartos de final, marcó a los 93 minutos y alcanzó a su compañero de equipo Harry Kane con seis goles en este torneo.

Su doblete en los octavos de final ayudó a que Inglaterra eliminara el domingo pasado al coanfitrión México.

Inglaterra chocará en la semifinal contra Argentina o Suiza, que jugaban el sábado por la noche en Kansas City, Missouri. Así, el conjunto de los Tres Leones está a dos victorias del título que se le ha escapado desde 1966 cuando se coronó por única ocasión en la historia como local.

Noruega estuvo a punto de ponerse 2-1 arriba a los 56 minutos cuando Torbjørn Heggem aprovechó un rebote tras un saque de esquina para batir al portero Jordan Pickford. Tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta de Erling Haaland dentro del área.

Haaland, astro del Manchester City que suma siete goles en este torneo, por detrás de los ocho del francés Kylian Mbappé y del argentino Lionel Messi, vio además cómo Pickford le atajaba un cabezazo a quemarropa en la primera parte.

Andreas Schjelderup anotó a los 36 minutos por Noruega, un equipo que llegó a los cuartos de final por primera ocasión y que alcanzó una popularidad tremenda en internet con su Fila Vikinga y con la personalidad de Haaland.

Haaland, estrella del Manchester City que había marcado siete goles en este torneo, no anotó por primera vez en este Mundial. El sábado fue sustituido por Jorgen Strand Larsen en la segunda parte de la prórroga.

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