Linda Noskova extiende el dominio de República Checa en Wimbledon

Linda Noskova se colocó los dedos en ambos oídos para ahogar el ruido del público de la Pista Central.

Se cubrió la cabeza con una de las toallas rojo fresa de Wimbledon.

Y finalmente — después de haber desperdiciado cinco puntos de partido y una ventaja de 5-2 y de haber cedido el segundo set de una final llena de drama — dejó la cancha por completo para ir al baño.

Durante el breve tiempo de Noskova fuera de la cancha, dos objetos brillantes llamaron su atención: el Venus Rosewater Dish que se otorga a la campeona femenina y el plato más pequeño para la subcampeona.

“Yo estaba como: ‘No voy a llevarme el pequeño. Me voy a llevar el grande. He estado tan cerca. Esto probablemente será el desamor de mi vida’”, dijo Noskova. “‘Voy a dejar mi alma en la cancha en el tercer set, sea lo que sea’”.

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Noskova, de 21 años, hizo exactamente lo que se prometió a sí misma, recuperándose de un colapso en el segundo set para superar a Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 en una final totalmente checa el sábado para su primer trofeo de Grand Slam.

Cuando Noskova finalmente lo terminó con un saque ganador en su sexto punto de partido — y el primero del tercer set — se cubrió la cara y se dejó caer sobre el césped boca arriba.

Minutos después, Noskova estaba recibiendo el Venus Rosewater Dish de manos de Kate, la princesa de Gales.

“Nunca es fácil conseguir el último punto”, dijo Noskova durante su discurso de victoria . “Karo, de verdad me hiciste trabajar por ello”.

Noskova se convirtió en la tercera mujer checa en cuatro años en conquistar el major sobre césped, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Muchova y Noskova jugaron dobles juntas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminaron cuartas.

“Estoy muy contenta de que pudiera jugar mi primera final de Grand Slam contigo”, le dijo Noskova a Muchova durante su discurso. “Hicimos historia hoy. Todos nuestros aficionados checos en casa están orgullosos de nosotras sin importar el resultado. Fue un buen día para las dos”.

Petra Kvitova, quien ganó Wimbledon en 2011 y 2014, estuvo presente, al igual que la mejor jugadora nacida en Chequia de todas, Martina Navratilova — quien ganó un récord de nueve títulos individuales en el All England Club y estaba sentada junto a la princesa Kate en el Palco Real; y Jan Kodes, el campeón de 1973.

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El poema de Kipling

Un extracto del poema “If” de Rudyard Kipling que fue colocado sobre la entrada de los jugadores a la Pista Central hace más de un siglo resume los desafíos que Noskova tuvo que superar.

“Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre”, dice el extracto . “Y tratar a esos dos impostores exactamente igual”.

No es la primera vez que Noskova ha tenido que superar la adversidad en Wimbledon.

Su madre murió justo antes de que ella jugara el torneo hace dos años.

“Definitivamente no estaría aquí sin ella, así que gracias”, dijo Noskova en una dedicatoria a su madre durante su discurso cuando lanzó un beso al cielo.

Navratilova se secó las lágrimas al escuchar el homenaje de Noskova.

Momentos antes, Muchova comenzó su discurso de subcampeona llamando a Noskova “mi ex amiga”.

“Estoy bromeando, obviamente”, añadió rápidamente Muchova. “Eres muy joven y esta era tu primera final de un Grand Slam y la forma en que lo manejaste... fue realmente increíble. ... Te lo mereces”.

Fue la segunda final de Grand Slam para Muchova, de 29 años, tras haber sido derrotada por Iga Swiatek en el Abierto de Francia de 2023.

Oportunidades desperdiciadas

Con aces y golpes ganadores por toda la cancha al inicio, Noskova parecía que iba a arrasar con ello casi como la paliza 6-0, 6-0 de Swiatek sobre Amanda Anisimova en la final del año pasado , que duró apenas 57 minutos.

El partido del sábado tenía apenas 68 minutos cuando Noskova consiguió su primer punto de partido — que terminó cuando mandó un revés a la red.

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Dos puntos después, hubo otro revés fallado de Noskova; luego Muchova aprovechó un golpe que rozó la cinta de la red en el tercer punto de partido de Noskova en el mismo juego.

Sacando para el título en el siguiente juego, Noskova cometió una doble falta en su cuarto punto de partido. Y luego, en la quinta ocasión para terminarlo, Muchova produjo un gran saque y un golpe ganador de derecha.

En total, Noskova perdió cinco juegos seguidos.

“Es difícil de ver”, dijo Tracy Austin en la BBC mientras narraba el partido junto a John McEnroe. “Sabemos lo que se siente cuando empiezas a ponerte tenso y no puedes soltarte y entonces la ventaja empieza a desmoronarse”.

Noskova dijo: “Ganar de esta manera, realmente tener que luchar por ello, tener todos estos altibajos, importa mucho . Tengo que aprender mucho de este partido”.

Éxito checo

Es el segundo título sobre césped de Noskova en la temporada después de vencer a Jessica Pegula en la final del Abierto de Berlín.

Pero, como mostró este partido, no ha sido todo sencillo. Noskova salvó un punto de partido en el tercer set de su partido de tercera ronda contra Sorana Cirstea.

Noskova, 12ª del ranking, subirá al número 7 — un nuevo mejor ranking de su carrera — cuando se publiquen las próximas clasificaciones el lunes.

Ahora Noskova es la mujer más joven en ganar Wimbledon desde que Kvitova también tenía 21 años en 2011.

Jana Novotna, una de las primeras entrenadoras de Noskova, también ganó Wimbledon (en 1998).

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¿Cómo explicar todo el éxito checo?

“Juegan en arcilla en el verano, donde tienes que superar en maniobras a tu rival, y luego en el invierno se van a interiores y es tenis de primer golpe”, dijo Austin . “Lo mejor de ambos mundos para crear una jugadora de toda la cancha”.