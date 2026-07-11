Antonio Ralat, otro graduado del baloncesto 3x3 que brilla en el BSN

La escuela del baloncesto 3x3 continúa graduando con honores a jugadores que luego se destacan en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En la temporada 2026, el escolta Antonio Ralat regresó al torneo local como un jugador mucho más completo, al punto de convertirse en finalista al premio de Progreso del Año.

Tras una ausencia de tres temporadas debido a su compromiso con el programa nacional de 3x3, Ralat promedió 10.1 puntos, 2.2 asistencias y 2.1 rebotes por partido, además de lanzar para un sobresaliente 46.6% desde la línea de tres puntos.

El contraste con su última campaña en el BSN, en 2022 con los Cariduros de Fajardo, es notable: entonces registró apenas 1.5 puntos, 0.7 rebotes, 0.5 asistencias y un 29% de efectividad detrás del arco.

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“Pienso que el 3x3 te puede desarrollar como jugador”, declaró Ralat, de 29 años, a El Nuevo Día.

“Me dio la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer en cancha. Definitivamente, me desarrolló. El 3x3 tiene de todo. Defensa, pick and roll. No te puedes esconder, tienes que gardear duro. Tienes que crear tus tiros. Pienso que es una escuela para el 5x5. Es tremendo", agregó.

Ralat no es el único jugador que ha regresado con un mejor nivel de juego al BSN tras competir en el 3x3.

La lista incluye a Ángel Matías, Tjader Fernández, Gilberto Clavell y Josué Erazo, integrantes del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y la plata en los Juegos Panamericanos de 2019.

El escolta también ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 junto a Adrián Ocasio, Luis Cuascut y Brian Vázquez.

Además, fue campeón del FIBA 3x3 AmeriCup 2023, celebrado en el Distrito T-Mobile de San Juan, y obtuvo el subcampeonato en las ediciones de 2024 y 2025.

En la Copa del Mundo FIBA 3x3 de 2025 terminó en la sexta posición junto a Cuascut, Leandro Allende y Nathanael Butler.

Ralat (derecha) alza el trofeo de campeonato del AmeriCup 3x3 2023 con Puerto Rico. (Carlos Giusti)

“El 5x5, al final del día, son tres, o dos, en un lado. Se parece. Hay que ajustarse pero son similares. Este año, no te diría que me ajusté rápido. Hay unas lecturas que uno se tiene que acostumbrar. Si miras a todos los que jugaron 3x3 antes que yo, ayudó a desarrollarse. Le debo mucho”, indicó Ralat.

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Más allá de los aspectos tácticos, Ralat destacó el impacto físico que tiene la modalidad en el desarrollo de un jugador.

“Son 12 minutos intensos. A veces, son tres a cuatro juegos en un día. Si vas sin practicar es imposible porque el cardio es demasiado. Es para arriba y abajo. No descansas en ningún momento, contrario al 5x5, que puedes pararte en una esquina. El 3x3, definitivamente, te cambia la vida”, recalcó.

Ausente en Polonia

Ralat, el jugador número uno de Puerto Rico y 65 a nivel global según el ranking de FIBA, no pudo jugar en el Mundial de este año en Polonia debido a una lesión.

A pesar de su regreso al BSN, el canastero continúa comprometido con el programa nacional de 3x3 y tiene un objetivo claro: clasificar a Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Es mi meta. Hay que seguir haciendo puntos para poder llegar a las Olimpiadas. Espero que la Federación siga invirtiendo en nosotros”, dijo.

Con una derrota, los Santeros iniciaron el jueves las semifinales de la Conferencia B del BSN contra los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

El sábado será el segundo choque en Aguada.

Aguada volvió a la postemporada luego de quedar fuera en 2025. La mejoría de Ralat ayudó a la clasificación.