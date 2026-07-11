Sangre boricua: Justin Lebrón es escogido en la primera ronda del draft de MLB por los Reds

El campocorto de ascendencia puertorriqueña Justin Lebrón fue reclamado este sábado en la primera ronda por los Reds de Cincinnati en el sorteo de novatos de las Grandes Ligas.

Lebrón, egresado de la Universidad de Alabama, fue reclamado en el turno 18 por los Reds.

Ese ‘pick’ tiene un valor de $4.6 millones.

Hoy, sábado, es el primero de dos días del draft que se lleva a cabo en Filadelfia como parte del Juego de Estrellas de las Mayores.

Hoy se efectuarán las primeras cuatro rondas del sorteo, más las complementarias. El domingo se celebrarán las restantes 15 rondas (5-20).

Los White Sox de Chicago eligieron con el primer turno al campocorto Roch Cholowsky, de UCLA.

Con Alabama, Lebrón viene de batear .277 en 61 juegos. También disparó 16 cuadrangulares con 48 carreras empujadas. Anotó 58 carreras y se robó 42 bases.

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Según el investigador de béisbol Humberto Charneco, Lebrón nació en el Bronx, Nueva York, de abuelos puertorriqueños.

En el día de hoy también se espera la selección del campocorto Aiden Ruiz, hijo de puertorriqueños. Es considerado el mejor campocorto defensivo de la Clase 2026 entre los peloteros de escuela superior.