Bam Adebayo y Tyler Herro protagonizan pelea en Las Vegas

Según una persona con conocimiento del asunto, los excompañeros del Heat de Miami, Bam Adebayo y Tyler Herro, tuvieron un breve altercado verbal y físico en un centro de entrenamiento de la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas el viernes.

Según la fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni el jugador ni su equipo revelaron detalles públicamente, Adebayo golpeó a Herro al menos una vez durante el encuentro.

Herro fue traspasado a los Bucks de Milwaukee a principios de este mes en la operación que llevó a Giannis Antetokounmpo a los Heat, donde jugará junto a Adebayo, el capitán de los Heat.

Los Heat declararon estar al tanto del incidente y declinaron hacer más comentarios. Herro habló brevemente con el Miami Herald y el South Florida Sun-Sentinel tras un partido de verano entre los Bucks y los Heat, y afirmó: «Mi único comentario es que no tengo nada que decir». Herro asistió a ese partido; Adebayo no estuvo presente.

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ESPN fue el primer medio en informar sobre los detalles del altercado.

La persona que habló con la AP dijo que uno de los factores relacionados con el altercado fue que Herro evidentemente había hecho comentarios críticos sobre Adebayo y la extensión de contrato de tres años y $166 millones que Miami le otorgó en 2024.