Travis Trice luce sus credenciales de MVP y Caguas gana el primero contra Santurce

( Suministrada / Criollos de Caguas )

Travis Trice validó su premio de Jugador Más Valioso al anotar 24 de sus 32 puntos en la primera mitad y los Criollos de Caguas se impusieron el viernes, 98-90, sobre los Cangrejeros de Santurce en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN)

El segundo juego es el domingo en el Coliseo Roberto Clemente.

En el Coliseo Roger Mendoza, Trice agregó nueve asistencias y seis rebotes para el quinteto del Valle del Turabo en el comienzo del segundo asalto consecutivo contra los crustáceos en semifinales.

“Mi acercamiento al juego de hoy fue lo contrario. Quería involucrar a todo el mundo temprano. Tienes que salir y leer el juego. Tuvo tiros abiertos y así fue”, dijo Trice luego del triunfo.

Fue un choque abrumado por el silbato de los oficiales. Santurce cometió 28 faltas y Caguas, por su parte, 27.

“Los árbitros está en un situación complicada. Tienes a dos equipos muy talentos y físicos. Me compadezco de ellos. Pero, para nosotros es controlar lo que podamos y jugar. No nos preocupamos por los oficiales”, agregó Trice.

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Caguas fue 45 veces a la línea de tiros libres, sacando 33 puntos. Santurce, en cambio, estuvo 36 veces en la línea de los suspiros para 27 unidades.

“Es un récord, posiblemente”, reaccionó David Rosario, dirigente de los Cangrejeros.

“Los perjudicamos fuimos nosotros. Tuvimos a cuatro jugadores de cuadro regular con cuatro falta e Isaiah Piñerio fuera con cinco. Es difícil poder defender con problema de foul por mucho tiempo de juego”, añadió.

Santurce, que se vio abajo hasta por 15 puntos, entró al último minuto del desafío a solo dos tantos, 92-90, de los locales.

Jeff Early Jr., ausente por gran parte del choque por tener cuatro faltas, apareció en un momento oportuno con una cesta tras asistencia de Trice faltando 46 segundos.

El escolta luego atrapó un rebote defensivo y, pedido un tiempo de 30 segundos, agitó su camisa para alentar a la alocada afición.

“Sabía que me iba tocar por los menos los últimos tres, cuatro minutos. Preparado. Sabía que tenía la oportunidad porque me dejaron solo y gracias a Travis por el pase extra y metí la bola”, declaró Early Jr., quien finalizó con ocho puntos.

Christian “Cuco” López luego selló la victoria con dos tiradas libres.

En un esfuerzo colectivo, Alexander Kappos aportó 13 puntos, López agregó 12; y Louis King y Moses Brown 10 cada uno.

Por Santurce, Ángel Rodríguez lideró con 24 puntos. D.J. Wilson lo siguió con 17 unidades y Kenneth Faried tuvo un doble-doble de 15 tantos y 12 rebotes.

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“Desde la primera jugada, un combo de protestas. Nosotros era, de alguna forma, responder a eso sin volvernos locos. Con mi experiencia de playoffs, estamos de visita. Sabíamos que ellos iban a jugar ese tipo de juego, Early jugando bien físico. Le hizo un examen físico a Ángel. No debería hacer así pero jugando en casa la energía estaba bien alta y Ángel hizo sus puntos”, repasó Rosario.

Ángel Rodríguez, de los Cangrejeros, en la lucha por el balón contra Moses Brown, centro de los Criollos. (BSN)

Los Cangrejeros comenzaron la postemporada sin los armadores Walter Hodge Jr. y Jordan Howard.

El MVP 2024 y 2026 anotó 10 puntos en el primer parcial, ganado por los locales, 31-23. Hiram Huerta cerró el periodo con un triple en un ambiente festivo en el Roger.

Trice agregó 14 tantos más y los Criollos mantuvieron la distancia en el marcador, yéndose al descanso arriba por doble figura, 55-40.

Caguas fue letal detrás del arco con siete triples. Santurce, por su parte, no tuvo puntería al contar con dos en en 10 intentos.

El tercer parcial se vio empañado por una lluvia de infracciones para ambos equipos. Las frustraciones con el arbitraje provocaron una falta técnica al dirigente criollo Wilhelmus Caanen.

Caguas se mantuvo firme mentalmente pese a tener en en banco a Early Jr. y Brown en el banco por acumulación de faltas, y preservado la delantera, 76-67 en unos 10 minutos que parecieron eternos.

Santurce, en modo de urgencia, recortó la ventaja a cinco tanto, 82-77, en el cuarto periodo. Caguas respondió con cesta de King y triple de Kappos.

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Los visitantes continuaron agresivos y lograron seis puntos corridos para acercarse, 87-83. Un triple de Rodríguez silenció el Roger Mendoza a poner el pizarrón, 89-86, pero los Cangrejeros, en su intento fallido de robo carretera, perdieron a Piñeiro con su quinta falta.

En San Germán, André Curbelo regresó con 18 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias para los Atléticos ganar, 88-75, sobre los Leones de Ponce en el primer juego de la serie semifinal de conferencia.

Devon Daniels contribuyó con 20 puntos en sustitución de Montrezl Harrell, suspendido por dopaje.