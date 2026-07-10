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Chad Baker-Mazara no perdió tiempo para dejar su huella con los Gigantes: “Que los fanáticos estén listos”

10 de julio de 2026 - 11:55 AM

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Chad Baker-Mazara aportó 10 puntos en 11 minutos en la victoria de los Gigantes en Bayamón. Fue su primer juego en la liga boricua. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Bayamón - Chad Baker-Maraza parecía que “trepaba paredes” en el banco de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el inicio de la serie semifinal ante los Vaqueros de Bayamón en la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Desde el inicio del partido en el Coliseo Rubén Rodríguez en la jornada del jueves, el novato lucía inquieto. Se mantuvo de pie detrás de la línea lateral, alentando y aplaudiendo a sus compañeros titulares en el tabloncillo.

Cuando el dirigente Carlos González llamó su nombre para entrar a la acción con 6:12 minutos restantes del segundo parcial y el equipo abajo 29-15, el canastero transfirió toda esa energía a la cancha.

Baker-Mazara anotó siete puntos en ese periodo y los visitantes redujeron la diferencia a 34-29 antes del descanso, camino a completar la remontada para vencer 78-69 a los Vaqueros en el primer juego de la serie.

En su debut como profesional, finalizó con 10 puntos, dos rebotes, una asistencia y un bloqueo en 11 minutos.

Así es que soy”, respondió un emocionado Baker-Mazara, de 26 años, sobre su intensidad como jugador luego de estrenarse en el BSN.

“Si tú ves en la universidad, en colegial, siempre he sido un energy guy. Que los fanáticos estén listos porque esto no se ha acabado", agregó.

Baker-Maraza, nacido en República Dominicana pero con raíces puertorriqueñas por su lado paterno, fue la primera selección del sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2026. Su padre Derrek Baker jugó en la liga.

Al momento de ser seleccionado, jugaba en la primera división de la NCAA con los Trojans de la Universidad del Sur de California (USC).

En marzo, fue separado del programa cuando era el líder anotador del equipo con promedio de 18.5 puntos. Su carrera colegial se extendió por otras cuatro universidades, incluyendo a Duquesne, San Diego State, Northwest Florida State y Auburn. Jugó seis campañas en la NCAA.

El Comité de Apelaciones de la Federación de Baloncesto permitió su integración a los Gigantes para la postemporada al revertir una determinación del director de torneo, Ricardo Carrillo.

La liga había señalado que Carolina-Canóvanas sometió el contrato del alero de 6′7″ después de la fecha límite de cambios (8 de junio). Los Gigantes apelaron hasta llegar al ente federativo.

El jueves, y con apenas una práctica junto a la plantilla, González apostó a su nuevo recluta para cambiar la dinámica del partido, pese a que había adelantado que sería cauteloso con sus minutos debido a su tardía integración.

Es un bravo. Tiene hambre y deseo. Quiere jugar. Lo hizo muy bien”, resaltó el también técnico nacional.

“Defendió a Jassel (Pérez, refuerzo vaquero). Se le hizo más fácil defender a alguien que conoce. Es inteligente por lo que vi. Es un gran anotador. Metió un triple uno contra uno. Era algo que necesitamos del banco. Sin duda era una gran necesidad que teníamos y cumplió con esa parte”, añadió González.

Baker-Mazara, por su parte, se sintió motivado por la confianza depositada por su nuevo dirigente y sus compañeros antes de su estreno en la liga.

“Me dijo que no me pusiera presión. Que jugara baloncesto como lo he hecho mi vida entera. Los muchachos igual, que disfrutara y jugara defensa. Pude hacerlo y pudimos salir con la victoria”, comentó.

Los Gigantes y Vaqueros se reencontraron por segundo año consecutivo en las semifinales de conferencia. El año pasado, Bayamón dominó la serie con una barrida en cuatro partidos.

Con el resultado del jueves, no se repetirá la barrida.

He sabido que hay guerra entre estos dos equipos. Con Jassel al otro lado, se hace más fácil la cosa”, indicó Baker-Mzara sobre su compatriota.

Los Gigantes ahora se asumieron la ventaja de cancha local y recibirán el sábado a los Vaqueros en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas.

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Gigantes de CarolinaBSNVaqueros de Bayamón
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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