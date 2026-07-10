Asalto en el rancho: los Gigantes ganan en Bayamón en el inicio de las semifinales de conferencia

Los Gigantes comenzaron su “revancha” de postemporada con un primer golpe en la carretera.

Tremont Waters anotó 19 puntos y Jaylen Nowell agregó 17 para Carolina-Canóvanas recuperarse de una desventaja temprana de 17 puntos, ganando, 78-69, sobre los Vaqueros de Bayamón en el primer juego de semifinales de la Conferencia A en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El conjunto del dirigente nacional Carlos González ahora tiene ventaja de cancha local. Recibe el sábado a los Vaqueros en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas.

Chad Baker- Mazara debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 10 puntos en 11 minutos saliendo del banco. Daniel Rivera, Novato del Año, también tuvo 10, al igual que George Conditt IV.

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“Esto es un panorama increíble. Es el primer juego como profesional de mi vida. Me fue bien y salir con la victoria, mejor todavía”, reaccionó la primera selección del sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2026.

Bayamón, líder del torneo regular con 22-12, comenzó los playoffs sin el importado Jae Crowder, quien abandonó el equipo días antes de comenzar la acción. La escuadra vaquera aún no ha anunciado un reemplazo.

Jassel Pérez fue el mejor por los Vaqueros con 25 puntos. Jordan Cintrón lo siguió con 17 tantos.

El banco de Carolina-Canóvanas fue mejor que el local (25-11).

La serie es una revancha de semifinales del año pasado. Los Vaqueros barrieron el duelo en cuatro juegos. Esta vez, tendrá que venir de atrás si quieren adelantar de fase.

“Ellos nos son los mismo ni nosotros tampoco. Sin menospreciar, sus tres refuerzos eran los Avengers (Danilo Gallinari, Chris Duarte y JaVale McGee). No teníamos a Tremont y Conditt llegó tarde. Uno tiene la mentalidad de salir a ganar sin importar el personal que uno tenga”, dijo González después del juego.

“Respecto al juego, sabíamos la fisicalidad que iba a presentar Bayamón. La manera que comenzaron fue intenso y se nos hizo difícil. Nos adaptamos y pudimos jugar más libre. Defensivamente, fuimos agresivos. Los dejamos en 69. Es impresionante para un equipo como ellos. Fue la clave: aguantar la parte física y responder de esa manera”, añadió.

Pérez, recuperado de una fuerte caída con República Dominicana durante la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2027, cerró el primer parcial con un triple para los locales dominar la pizarra, 23-9.

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El quisqueyano atinó siete puntos, al igual que Jordan Cintrón en el inicio caliente de los campeones defensores.

La defensa vaquera agobió a Carolina-Canóvanas, que tiró para un 33 por ciento en la primera mitad. Pese al marasmo ofensivo, los visitantes cerraron la primera abajo por cinco puntos, 34-29, después de verse abajo por 17 unidades.

Baker-Mazara, en su debut en la liga, ingresó en el segundo parcial e inyectó de energía a los Gigantes, encestando siete puntos para reducir el déficit previo al descanso.

Carolina-Canóvanas tomó la ventaja en el tercer parcial con un triple de Evander Ortiz, poniendo el marcador 49-46.

Cintrón y Pérez mantuvieron a los locales en juego para recuperar la ventaja. El periodo cerró con un tapeo del novato Daniel Rivera para mantener las hostilidades igualadas a 53.

Baker-Mazera reapareció en el cuarto con un triple que alejó a los Gigantes, 60-55, silenciando el rancho vaquero. Los Gigantes no frenaron su empuje y continuaron con su racha, coronada con un bombazo de Hunter Tyson para una ventaja de doble dígito, 67-57 con 3:19 minutos en el reloj, definiendo el partido.

En ruta al campeonato, los Vaqueros no perdieron como locales en la postemporada 2025.

“A nadie le gusta perder, pero no hay pánico. Solo sabemos que tenemos que responder. Hemos estado en situaciones en la cual nos ha hecho falta un jugador. Esta vez, no terminó en victoria pero estamos contentos con ciertas cosas. Mañana, es un buen día para corregir”, declaró Cintrón.