Entre dos casas: Eddie Casiano dirige una batalla San Germán-Ponce

Eddie Casiano es una leyenda en San Germán.

En Ponce, el excanastero también cosechó una memorable capítulo.

Casiano jugó con los Leones durante seis temporadas y conquistó campeonatos en 2002 y 2004.

Ahora, como mentor de los Atléticos, franquicia que retiró su número, tendrá al quinteto de la Ciudad de Señorial como su primer obstáculo en la postemporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Leones visitarán el viernes a los Atléticos en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez para el inicio de la serie semifinal de la Conferencia B

San Germán fue el líder de la conferencia con 21-13.

El jueves, el equipo del Monstruo Anaranjado recibió el duro golpe de la suspensión del delantero importado Montrezl Harrell por una violación a las normas antidopaje.

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El exjugador de la NBA fue suspendido por un caso relacionado a su participación en la liga de Australia en 2025. El castigo entró en vigor el pasado 30 de junio, después del último juego de Harrell en la fase regular.

El equipo solicitó una vista de apelación en un intento de que el valioso canastero pueda estar disponible.

Harrell promedió 17 puntos y 10 rebotes en 29 encuentros con San Germán. Hizo el Equipo Ideal 2026.

“Hay que ver primero cómo ellos van a entrar. Pero sí, cambia la cosa. Es un jugador muy importante para ellos y nos hizo mucho daño en la pintura”, comentó Carlos Rivera, dirigente de los Leones, sobre la ausencia del importado en la serie.

Además de Harrell, los Atléticos cuentan como refuerzos con Nick Perkins y George Hamilton, quienes ayudaron a los Indios el año pasado a alcanzar la final de conferencia. Entre ambos combinan para 28 unidades por cotejo.

Damion Daniels fungió como importado sustituto durante la baja de Hamilton por lesión. Tuvo media de 13 puntos en seis juegos.

Montrezl Harrell controla el balón durante un juego entre los Atléticos de San Germán y los Leones de Ponce. (BSN / José Santana)

Antes de la noticia de Harrell, Casiano habló sobre el reto de enfrentar a los Leones, subcampeones de la pasada temporada.

“Ponce y San Germán siempre han sido series espectaculares desde que yo jugaba. Nunca había tenido la oportunidad de dirigir contra Ponce (en playoffs). Va ser una gran serie”, dijo Casiano.

Como escolta titular, Casiano y los Atléticos eliminaron a Ponce en las semifinales de 1989, 1991 y 1993. Luego, defendiendo los colores de los Leones, dejó en el camino a San Germán en las semifinales de 2003 y 2004.

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Ponce supera, 8-7, a San Germán en series de playoffs. Su último duelo previo a 2026 fue en 2015 en cuartos de final.

“Respeto inmenso a Ponce. Es un equipo que está bien caliente. Nosotros tuvimos nuestras altas y bajas. Pudimos terminar primeros. Como les dije a los jugadores, la verdadera pretemporada acabó. Ahora comienza la temporada que son los playoffs y tenemos las manos llenas”, agregó Casiano.

Los Leones, bajo la tutela de Rivera - dirigido por Casiano en el campeonato de Mayagüez en 2012 - finalizaron cuartos en la Conferencia B con récord bajo .500 (15-19).

“Conozco a Eddie hace mucho tiempo. Jugué con él en San Germán cuando comencé en el BSN. Tuve la oportunidad de trabajar junto a él en México. Creo que será bonito porque esto es una serie de mucha tradición”, apuntó Rivera.

Para clasificar, los selváticos ganaron siete de sus últimos 10 partidos de la fase regular.

Los Atléticos esperan contar con los servicios de André Curbelo en el inicio de los playoffs. (BSN / José Santana)

Jezreel de Jesús vuelve a ser la bujía ofensiva del conjunto ponceño tras promediar 20 puntos por partido.

El armador viene de brillar con la Selección Nacional en las ventanas clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, incluyendo una actuación de 22 puntos frente a Bahamas.

“Creo que es importante que hay terminado bien en la temporada. Estuvo con la Selección. Creo que eso le da mucha confianza de venir para acá y seguir con el ritmo que lleva. Estamos en un buen momento”, señaló Rivera.

Thomas Robinson resultó ser un acierto tras ser añadido como importado en la recta final de la temporada. El centro promedió 12.6 puntos y 6.9 rebotes en 10 compromisos. Jordan Murphy, Tjader Fernández, Christian Negrón, Jalen Crusher y Brady Manek completan un grupo de piezas importantes.

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“Es una serie bien dura. Ellos tienen veteranos y yo tengo a los jóvenes. Tenemos que continuar haciendo lo que hicimos bien que fue defender, correr la cancha y mover la bola a tiempo. Nadie es protagonista en nuestro equipo. Cualquiera puede tener una noche espectacular”, apuntó Casiano.

Pese a conquistar la conferencia, San Germán perdió cinco de sus últimos siete compromisos. Durante ese tramo no contó con su base titular André Curbelo, quien estuvo fuera por una dolencia en el pie.

Curbelo ganó el premio de Progreso del Año, fue escogido al Equipo Ideal y quedó como finalista para el galardón de Jugador Más Valioso. Luego de una semana de descanso por los compromisos de la Selección Nacional, Casiano espera tenerlo disponible para el inicio de la serie.

“Ellos tienen un arsenal bien bueno. Nos fue bien, pero tenemos ahora que probarnos”, recalcó Casiano.

San Germán, que dominó 3-1 en la serie particular, fue el segundo equipo que menos puntos permitió en la fase regular (87.7), detrás de los Vaqueros (84). Ponce promedió 92.4 por compromiso.

También, los Atléticos fueron el segundo mejor quinteto en rebotes (37.1). Últimos en triples con ocho por juego.