“De esta serie esperamos candela”: Criollos y Cangrejeros vuelven a chocar en los playoffs

Los equipos de mayor ofensiva en el torneo 2026 en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tendrán una segunda cita consecutiva en las semifinales de la Conferencia A.

Los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce renovarán su rivalidad de postemporada este viernes en el primer juego de la serie en el Coliseo Roger Mendonza.

En 2025, los crustáceos se impusieron en cinco juegos frente a los Criollos, quienes fueron destronados luego de ganar el campeonato en 2024. Caguas, de paso, ganó su primer cetro contra Santurce en 2006.

Para esta campaña, Caguas elevó su nivel y terminó con marca de 22-12, empatando con los Vaqueros de Bayamón en el tope de la Conferencia A, impulsado por el dos veces Jugador Más Valioso, Travis Trice.

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Caguas finalizó segundo al Bayamón dominar la serie particular.

Santurce, por su parte, tuvo que levantarse del sótano de la sección para rescatar su temporada. Terminó en el tercer lugar con 19-15, gracias a la entrada del dirigente David Rosario en sustitución de Nelson Colón.

Bajo la dirección de Rosario, Santurce jugó para 11-3.

Caguas fue el único de los 12 equipos que promedió 100 puntos por juego en la fase regular. Detrás estuvieron los Cangrejeros con 95.0 por cotejo.

Los Criollos ganaron la serie particular 3-1.

“Creo que será otra serie dura”, dijo Trice, quien cargó con el premio de MVP por segunda vez en tres años al promediar 18.4 puntos y 10.1 asistencias en 34 juegos.

“Tenemos historia con ellos y nosotros tuvimos que corregir ciertas cosas. Será divertido. No importan con quiénes nos topáramos, nuestra conferencia está cargada. No hay ruta fácil para el campeonato”, agregó el también Jugador Más Valioso de la final 2024.

Travis Trice, Jugador Más Valioso 2026 del BSN. (FOTO SUMINISTRADA)

Esta vez, Caguas contará con ventaja de cancha local. Fueron los mejores anfitriones del torneo, jugando para 15-2 en el Valle del Turabo.

“Contento de tener una nueva oportunidad de enfrentar a los Cangrejeros. Es un equipo que tiene veteranía para competir. A raíz de la experiencia del año pasado, entiendo que debemos estar mejor preparados”, declaró Christian “Cuco” López, armador de los Criollos.

“De esta serie esperamos candela. Ellos son veteranos y nosotros somo un talento un poco más joven. El aspecto mental decidirá quién gane. Ellos vienen de una situación de urgencia. Pero nosotros nos mantuvimos consistentes. Ese fue el error el año pasado. Clasificamos temprano y cometimos el error de perder el instinto competitivo”, añadió López.

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El trío de Trice, Louis King y Moses Brown se mantuvo entre los mejores en la liga. Caguas fue el único equipo que no hizo cambios de refuerzos durante la competencia.

En su tercer año con los Criollos, King promedió 16.3 puntos. Brown, centro de 7′2″ y Defensa del Año, tuvo medias de 18.9 unidades y 10.6 rebotes en su temporada de estreno. Trice y Brown fueron miembros del Equipo Ideal en los Valores del Año.

Santurce, por su parte, volverá a contar en su núcleo nativo de primer orden, liderado por el base titular Ángel Rodríguez.

“No hay rival pequeño en esta división. Puedes cerrar los ojos y escoger y tienes un gran oponente. Ellos tienen tres de los mejores refuerzos. Es un grupo que lleva tiempo junto. El fanático se va a disfrutar la serie”, apuntó Rodríguez, con la encomienda de defender a Trice.

“Eso son los retos que uno quiere enfrentar. Será divertido. Nosotros no nos rendimos. Agradecí a los jugadores porque fueron tantas veces que nos miramos a los ojos y rendirse no fue una opción. Vamos a seguir peleando”, comentó Rodríguez.

Santurce, que se quedó a una victoria en 2025 de avanzar a la final, trajo de vuelta al escolta Ian Clark para reemplazar al exenebeísta Malik Beasley. Para batallar en la pintura, también retornó Kenneth Faried, quien contará con la ayuda de D.J. Wilson.

Los Cangrejeros comenzarán los playoffs con las bajas de Walter Hodge Jr. y Jordan Howard.

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Jordan Howard no juega con los Cangrejeros desde el pasado 30 de mayo. (Suministrada / Cangrejeros de Santurce)

El Tribunal de Caguas no encontró causa para juicio contra Hodge Jr. en un caso de violencia de género. El armador dos veces Jugador Más Valioso, sin embargo, continuará bajo las mismas condiciones de fianza, por lo que tendrá que permanecer con un grillete, lo que le impediría retornar, por el momento, con los Cangrejeros.

En el caso de Howard, sigue fuera por razones personales. Su último juego fue contra los Atléticos de San Germán el pasado 30 de mayo. Anotó 17 puntos en la victoria.

“Nosotros vamos a nosotros. Con lo que tenemos es más que suficiente. Obviamente, son grandes piezas y nos encantaría tener a ambos, pero tenemos que enfocarnos en lo que hay porque es la realidad de nosotros hasta el momento. Vamos juego a juego”, apuntó Rodríguez.