El último tango de Messi mueve a toda Argentina

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Kansas City - Lionel Messi no es sólo el capitán y estrella de la selección argentina.

Es también un referente para un grupo de jugadores que creció con el 10 como ídolo y que ahora, a su lado, quieren darle la mejor despedida, la conquista del segundo Mundial consecutivo.

La imagen se volvió viral y retrata mejor que nada lo que es la actual selección argentina.

Al frente el capitán, con el gesto serio y mirando al horizonte, mientras camina por los pasillos del estadio justo antes de salir al campo. Tras él, como una escolta, el resto del equipo casi en formación de cuña, dispuesto a todo por seguir a su líder.

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El convencimiento que tiene esta selección campeona del mundo, lo expresó mejor que nadie Leandro Paredes, cuando, tras el agónico triunfo frente a Egipto (3-2), en los octavos de final del Mundial, todos se fueron a abrazar al capitán, que había roto a llorar.

“Lo abrazamos para sintiese que estamos con él hasta el final. También para que su último partido no llegue nunca”.

1 / 13 | En imágenes: la emotiva celebración de Messi y Argentina tras vencer a Egipto. Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. - Mike Stewart 1 / 13 En imágenes: la emotiva celebración de Messi y Argentina tras vencer a Egipto Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. Mike Stewart Compartir

Grandes actos y pequeños detalles. Como que todo el equipo vista las zapatillas inspiradas en su capitán.

Cada vez que los jugadores llegan al estadio, se marchan después de los partidos o viajan con el equipo, todos llevan las mismas zapatillas: las adidas Adistar Messi.

Un calzado que toma elementos de las F50 Messi ‘El Último Tango’ – las botas que el 10 utiliza en esta Copa- y de las históricas F50.6 Tunit, con las que debutó en el Mundial en 2006.

El gesto tiene una gran carga simbólica, porque, lejos de egos o de modas, todo el equipo camina con unas zapatillas creadas alrededor de su capitán.

Es un hecho inédito en el deporte: una selección nacional en la que todos sus jugadores usan zapatillas con las que se homenajea a uno de los futbolistas del propio equipo.

Primero ídolo, ahora compañero

Es una historia que va más allá de la relación entre una marca y una selección: es el reconocimiento de una plantilla al que, en muchos casos, fue su primer ídolo. Y que ahora tienen como compañero.

El mejor ejemplo es Enzo Fernández. El centrocampista del Chelsea, con 15 años, publicó en Facebook una sentida carta pidiendo a Messi que no dejase la Albiceleste.

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El 10 acababa de perder la tercera final consecutiva (el Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario en 2016) y arrojaba la toalla: “Se terminó para mí la selección”, dijo.

1 / 10 | En imágenes: Cabo Verde vendió cara su derrota contra Argentina y se gana el respeto en el Mundial. Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie terrestre en clasificarse al Mundial, hizo sufrir a Argentina, que sobrevivió 3-2 para avanzar a los octavos de final. - Chris Carlson 1 / 10 En imágenes: Cabo Verde vendió cara su derrota contra Argentina y se gana el respeto en el Mundial Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie terrestre en clasificarse al Mundial, hizo sufrir a Argentina, que sobrevivió 3-2 para avanzar a los octavos de final. Chris Carlson Compartir

En la publicación que Enzo subió a sus redes le pedía: “Hacé lo que quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Quedate para divertirte”.

Diez años después, ambos comparten vestuario y han sido campeones del mundo y dos veces de la Copa América. Y se divierten.

El técnico Lionel Scaloni tiene claro que esa es la fuerza de esta selección que ya ha sobrevivido en el Mundial a dos situaciones límite.