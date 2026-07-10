“Kike” Hernández le diría “no” a la visita de los Dodgers a la Casa Blanca

El puertorriqueño Kike Hernández al parecer no tiene intención de visitar la Casa Blanca para encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una costumbre anual de cada equipo campeón de las Grandes Ligas.

Hernández ganó en 2025 su tercer anillo de campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, y segundo consecutivo.

De hecho, tras la conquista de 2024 con los Dodgers, el boricua fue uno de los que hizo la acostumbrada visita y hasta estrechó la mano de Trump según consta en las imágenes de la actividad.

Pero según una publicación del propio jugador en su cuenta de la red social Instagram, dejo ver que no irá.

Hernández publicó una foto suya con el pelo pintado de azul frente a un cartelón de la nueva cinta de cine de Disney, “Moana”, y por alguna razón un usuario de la red, de nombre @gorgecredenza, le escribió en inglés en esa publicación, un comentario que lee: “Por favor no vayas a la Casa Blanca”.

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Hernández le habría contestado, “No voy”, y al parecer borró luego esa respuesta, pero el escrito de @gorgecredenza permanece, junto con otras respuestas de otras personas que le agradecen su aparente intención de no acudir a la cita en Washington, D.C.

Otro usuario de la red que es seguidor de los Dodgers, @pavillionpapi grabó un vídeo alabando a Hernández por su decisión y en el vídeo muestra una imagen con la foto de la publicación del jugador en Instagram y una captura que muestra el comentario original de @gorgecredenza y la respuesta de Kike.

Aunque no está explícito el contexto por el que Hernández supuestamete no irá a Casa Blanca, el pelotero fue crítico públicamente el año pasado de las intervenciones y arrestos contra inmigrantes realizados en Los Ángeles por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Estoy triste e indignado por lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad”, expresó Hernández en una publicación en inglés y español.“No puedo soportar ver a nuestra comunidad siendo violada, perfilada, abusada y destrozada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos”.

El boricua apenas ha jugado en la temporada 2026. Tras comenzar en la lista de lesionados de 60 días mientras continuaba recuperando de una operación en un brazo en noviembre de 2025 luego de jugar en la Serie Mundial, apareció en solo dos juegos, en los que bateó de 4-4 con un jonrón y dos carreras empujadas.