Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
10 de julio de 2026
89°Bruma
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

España derrota a Bélgica y se instala en las semifinales del Mundial

La Roja aseguró su lugar entre los mejores cuatro y ahora chocará ante Francia por el pase a la final

10 de julio de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El español Fabián Ruiz (8) celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre España y Bélgica. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

RELACIONADAS

---

INGLEWOOD, California - Mikel Merino anotó en el minuto 88 tras un rebote del portero suplente belga Senne Lammens, y España avanzó a las semifinales del Mundial con una victoria por 2-1 el viernes.

Merino fue el héroe de último minuto por segundo partido consecutivo para España, que se enfrentará a la favorita del torneo, Francia, en las semifinales el martes en el área de Dallas.

Merino entró al campo en el minuto 86 y marcó en su segundo toque del partido, tras internarse en el área y aprovechar un rebote del disparo lejano de Pau Cubarsí que Lammens no pudo atajar.

El delantero del Arsenal también marcó como suplente al inicio del tiempo añadido para asegurar la victoria de España por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final.

Lammens, el portero del Manchester United, se vio obligado a entrar al partido en el minuto 71 después de que el veterano portero belga Thibaut Courtois abandonara el campo por una aparente lesión en el muslo.

Bélgica presionó desesperadamente en busca del empate en los minutos finales, pero Aymeric Laporte desplegó una volea desde el área que brilló con fuerza.

Fabián Ruiz marcó para España en el minuto 30, pero el delantero belga Charles De Ketelaere anotó el primer gol que España encajó en todo el Mundial en el minuto 41.

España se mantiene invicta desde marzo de 2023, en una racha de 37 partidos.

En el partido, Courtois abandonó el partido en la segunda mitad debido a una aparente lesión.

Courtois rompió a llorar en la banda belga tras ser sustituido por Senne Lammens en el minuto 71 del partido. Courtois realizó cuatro paradas antes de abandonar el campo.

El portero del Real Madrid, que llevaba muchos años en el equipo, cayó al césped con lo que parecía ser una lesión en el muslo cuatro minutos antes de su sustitución, y recibió atención médica durante la pausa para hidratación.

La lesión no mejoró lo suficiente como para que Courtois pudiera continuar, y Bélgica lo reemplazó con Lammens, el portero del Manchester United que aún no había jugado en un Mundial.

Courtois disputaba su partido número 21 en un Mundial, el segundo mayor número de encuentros en la historia del torneo para un portero, solo por detrás del alemán Manuel Neuer.

Tags
Mundial de Fútbol 2026EspañaBélgicaFIFA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: