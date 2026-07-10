España derrota a Bélgica y se instala en las semifinales del Mundial

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INGLEWOOD, California - Mikel Merino anotó en el minuto 88 tras un rebote del portero suplente belga Senne Lammens, y España avanzó a las semifinales del Mundial con una victoria por 2-1 el viernes.

Merino fue el héroe de último minuto por segundo partido consecutivo para España, que se enfrentará a la favorita del torneo, Francia, en las semifinales el martes en el área de Dallas.

Merino entró al campo en el minuto 86 y marcó en su segundo toque del partido, tras internarse en el área y aprovechar un rebote del disparo lejano de Pau Cubarsí que Lammens no pudo atajar.

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El delantero del Arsenal también marcó como suplente al inicio del tiempo añadido para asegurar la victoria de España por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final.

Lammens, el portero del Manchester United, se vio obligado a entrar al partido en el minuto 71 después de que el veterano portero belga Thibaut Courtois abandonara el campo por una aparente lesión en el muslo.

Bélgica presionó desesperadamente en busca del empate en los minutos finales, pero Aymeric Laporte desplegó una volea desde el área que brilló con fuerza.

Fabián Ruiz marcó para España en el minuto 30, pero el delantero belga Charles De Ketelaere anotó el primer gol que España encajó en todo el Mundial en el minuto 41.

España se mantiene invicta desde marzo de 2023, en una racha de 37 partidos.

En el partido, Courtois abandonó el partido en la segunda mitad debido a una aparente lesión.

Courtois rompió a llorar en la banda belga tras ser sustituido por Senne Lammens en el minuto 71 del partido. Courtois realizó cuatro paradas antes de abandonar el campo.

El portero del Real Madrid, que llevaba muchos años en el equipo, cayó al césped con lo que parecía ser una lesión en el muslo cuatro minutos antes de su sustitución, y recibió atención médica durante la pausa para hidratación.

La lesión no mejoró lo suficiente como para que Courtois pudiera continuar, y Bélgica lo reemplazó con Lammens, el portero del Manchester United que aún no había jugado en un Mundial.