Los Red Sox siguen encendidos y recuperan terreno en la Americana

Nueva York - Sonny Gray se sobrepuso a los problemas de viaje que provocaron que los Red Sox de Boston llegaran tarde a Nueva York y lanzó seis sólidas entradas, mientras Boston venció la noche del viernes por 6-2 a los Mets.

Gray (11-1) permitió una carrera y ponchó a cinco, mientras los Red Sox ampliaron a siete juegos su mejor racha de victorias de la temporada.

El veterano derecho está invicto en sus últimas 13 aperturas y tiene una efectividad de 2.03 en ese lapso.

El colombiano Tayron Guerrero trabajó la séptima entrada y Garrett Whitlock salió de un atolladero con dos en base y sin outs en la octava, antes de que Greg Weissert permitiera un jonrón de Brett Baty en la novena.

Anthony Seigler y el venezolano Wilyer Abreu conectaron cada uno jonrones de dos carreras, mientras Masataka Yoshida pegó dos dobles e impulsó dos carreras por los Red Sox.

PUBLICIDAD

Boston tiene marca de 12-2 desde el 25 de junio, cuando los Red Sox llegaron a casa desde Denver casi al amanecer debido a una falla mecánica en su avión. Tienen marca 44-48 y salieron del sótano en el Este de la Liga Americana. Están a solo juego y medio del último comodín de la liga.

Nolan McLean (6-6) permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas.